Mustafa Bozbey, Yenişehir\'den destek istedi

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir'den destek isteyerek, "Bize daha önce oy vermemiş birini bulup ikna edin. Oy vermek için sandığa götürün ve bizi desteklemesini sağlayın" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde önce esnafla buluşan, ardından toplanan kalabalığa hitap eden Bozbey, iftarı da bir düğün salonunda yaptı. Yenişehir Belediye Başkan Adayı Sadi Aktaş ile Yenişehirlilere seslenen Bozbey, "31 Mart'ta mutlaka sandığa gidin. Aynı zamanda ufak tefek kırgınlıklar vardır, o kırgınlıkları bir yere koyup hem Sadi Aktaş'a hem de Mustafa Bozbey'e sahip çıkmak üzere, çocuklarınız ve gençleriniz için oylarınızı verin. Bize daha önce oy vermemiş birini bulup ikna edin. Oy vermek için sandığa götürün ve bizi desteklemesini sağlayın. Bizde 31 Mart akşamı sizleri gülümsetmek için çıkacağımız yolda hayırlısı ile önce Yenişehir'in sorunlarını çözmeye başlayacağız. Emin olun öndeyiz. Biraz fark var ama farkı söylemeyeceğim. Öndeyiz ama biraz daha gayret edelim ki farkı açalım" ifadelerini kullandı. - BURSA