Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı ile Seçim Startını Verdi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayları tanıtımında 4. dönem için aday gösterilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı ile birlikte seçim startını verdi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Dündar, burada AK Parti Osmangazi Başkanı Adnan Kurtuluş ve ilçe teşkilatıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda Başkan Dündar, ilçe teşkilatının verdiği destek ve yaptığı başarılı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Teşkilatımız seçime hazır"

Osmangazi'nin burçlarına AK Parti bayrağını yeniden dikmek ve dalgalandırmanın en büyük hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "İnşallah her zaman olduğu gibi çok çalışarak başarılı bir şekilde bu seçimleri alacağız. Cumhurbaşkanımız geldi coşkulu bir şekilde Bursa belediye başkan adaylarını tanıttı ve bu coşku tüm Bursa ve Türkiye'ye yansıdı. Buradaki mesaj partimizin bundan sonraki süreçte etkin bir şekilde 31 Mart akşamının işareti. Teşkilat ve belediye başkan adayı olarak hep birlikte çalışıp Osmangazi'nin burçlarına AK Parti bayrağını yeniden dikmek ve dalgalandırmak en büyük hedefimiz. Biz burada görüyoruz ki teşkilatımız seçime hazır seçim koordinasyon merkezi kurulmuş teşkilatlarımız mahalle bazında sandık kurulları oluşturulmuş, bundan sonraki süreçte sokak sokak, kapı kapı gezerek Allah'ın izniyle zafere ulaşacağız" dedi.

Osmangazi'de AK Parti belediyeciliğini tekrardan hakim kılacaklarını belirten AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da, "136 mahalle başkanı ve kadın ve gençlik kollarımızla seçime hazırız. Bizler genç nesil olarak Mustafa Dündar başkanımızın tecrübelerinden istifade ederek Osmangazi'de AK Parti belediyeciliğini tekrardan hakim kılacağız inşallah" diye konuştu. - BURSA