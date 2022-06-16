Erdoğan, "23 milyon üye hedefimize mutlaka ulaşacağız. 11 milyon üyemiz var. Her üye bir üye yaparsa hedefimize ulaşırız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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