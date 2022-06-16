Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

16.06.2022 15:37
Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan da katıldı.

Erdoğan, "23 milyon üye hedefimize mutlaka ulaşacağız. 11 milyon üyemiz var. Her üye bir üye yaparsa hedefimize ulaşırız" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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AK Parti'li Aydemir: 'Muhalefetin millete yönelik bir endişesi yok' AK Parti'li Aydemir: 'Muhalefetin millete yönelik bir endişesi yok' Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Önsay, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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