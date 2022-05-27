Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak

27.05.2022 14:41
Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak

TÜRKİYE Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz bu masalarının kurulmasının çok erken buluyoruz.

TÜRKİYE Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz bu masalarının kurulmasının çok erken buluyoruz.  6'lı masa oturdu, 6'lı masa kalktı. 6'lı masada kim milletvekili olacak, kim seçilecek, orada makamlar ve mevkiler konuşuldu. Çok masalar kurulur, çok masalar değişir. Gerçek masayı inşallah Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak" dedi.

Türkiye Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde basın açıklaması yaptı. Mahkumlar için af çağırısında bulunan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak 9 Nisan'da, bir af çağrısında bulunduk. Af çağrımız toplumun her kesiminde ses getirdi. Bakanlar kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Özellikle 90 bin kişiyi ilgilendiren pandemi koşullarında 2,5 yıldır dışarıda bulunan kader mahkumlarının süreleri uzatıldı, cezaevleri de gerçekten rahatladı. Şimdi anneleri güldürmek için, çocukları güldürmek için, babaları, anneleri sevindirmek için bir toplumsal barış affına ihtiyaç var. Bizim istediğimiz af çağrısı kesinlikle ve kesinlikle siyasi bir af çağrısı değil, vicdani bir af çağrısıdır. Pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi yargılamalar oldu, bazı gözden kaçan konular oldu. İnanıyorum ki bu çağrımızın vicdani bir çağrı olduğuna, bütün siyasi partilerin bu çağrımıza cevap vereceğine ve kader mahkumlarını bir kere daha sevindireceğimize inanıyorum. Bu evlatlar çıktıktan sonra onların toplumla el ele olabilmeleri için psikolojik destek vermemiz lazım" dedi.

'ÇOK MASALAR KURULUR, ÇOK MASALAR DEĞİŞİR'

Millet İttifakı'nı da eleştiren Sarıgül, "Biz bu masalarının kurulmasının çok erken buluyoruz. İktidar partisi 6'lı masayı ofsayta düşürdü. 1,5 yıldır Türkiye işsizliği konuşmadı, engellileri, emeklileri, akaryakıt fiyatlarını, doğal gaz fiyatlarını, elektrik fiyatlarını, EYT'lileri konuşmadı. 6'lı masa oturdu, 6'lı masa kalktı. 6'lı masada kim milletvekili olacak, kim seçilecek, orada makamlar ve mevkiler konuşuldu. İktidarın da parmağına yağ çalındı. Orada tamamen bir iktidarın oyunu olduğunu görüyorum. Türkiye Değişim Hareketi'nin masalarında EYT'liler, engelliler, evde çalışan kadınlar olacak ve gerçekten çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak için sabahın erken saatlerinde yollara düşen TIR şoförleri, kamyon şoförleri ve tarımda çalışan çiftçilerimiz inşallah olacak. Siyasette 2 artı 2, 4 etmez. Çok masalar kurulur, çok masalar değişir. Gerçek masayı İnşallah Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak. Türkiye iki ittifaka mahkum olmayacak kadar son derece büyük ve enerjik bir ülkedir. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak siyasi partilerle iş birliği, güç birliği yapacağız ama bunları kamuoyunun önünde değil, en son aşamada bittikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Çünkü biz masaları kurarak Türkiye'nin gerçek sorunlarını gündemden düşürüp iktidarın ekmeğine yağ çalmak istemiyoruz" diye konuştu.


Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak
Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak
Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak
YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Balıkesir'de cezaevinin önünde açıklama yaptı Açıklaması TDP Genel Başkanı Sarıgül, Balıkesir'de cezaevinin önünde açıklama yaptı Açıklaması
Kaynak: DHA

Türkiye Değişim Hareketi, Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül: Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi seçime 4-5 ay kala kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement