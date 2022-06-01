Mustafa Sarıgül: "Muhalefet partileri ofsayta düşmüştür" - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül: "Muhalefet partileri ofsayta düşmüştür"

01.06.2022 11:34

Mustafa Sarıgül: "Muhalefet partileri ofsayta düşmüştür"DÜZCE Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 6'lı masada yer alan muhalefet partilerinin ofsayta düştüğünü belirterek, "Bu masalar kurulur ama bunlar diplomatik olarak kurulur.

Mustafa Sarıgül: "Muhalefet partileri ofsayta düşmüştür"

DÜZCE Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 6'lı masada yer alan muhalefet partilerinin ofsayta düştüğünü belirterek, "Bu masalar kurulur ama bunlar diplomatik olarak kurulur. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak, kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, nasıl seçilecek, kimin kaç milletvekili olacak, bunun pazarlığını yapmayız" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Düzce İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililer ile sohbet eden Sarıgül, dördüncü toplantısını gerçekleştiren 6'lı masadaki parti liderlerinin ofsayta düştüğünü belirterek, "Daha seçim günü ilan edilmeden kurulan masaların hepsi beyhude masalardır. Bazen siyasette iki iki daha dört etmez. Evdeki hesap da çarşıya uymaz. Türkiye Değişim Partisi, masaları EYT'liler, engelliler, emekliler, gençler, tacize uğrayan evlatlarımız, kader mahkumlarıyla kurmaya devam ediyor. Kuryelerin, çiftçilerimizin sıkıntılarını, doğalgaz sıkıntısını, elektrik faturası meselesini, akaryakıta gelen zamları, özellikle de Türkiye'mizi bu ekonomik dar boğazdan nasıl kurtaracağız; biz bunlara çalışıyoruz. Şu anda muhalefet partileri ofsayta düşmüştür. İktidarın oyununa gelmiştir. Bu masalar kurulur ama bunlar diplomatik olarak kurulur. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak, kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, nasıl seçilecek, kimin kaç milletvekili olacak, bunun pazarlığını yapmayız. Biz Türkiye'mizin nasıl mutluluğa çıkacağını, bu hayat pahalılığından nasıl kurtulacağımızı, gerçekten çiftçilerimizin sıkıntıları nelerdir, bunlar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu masalar mahkum olmayacak kadar büyük bir ülkedir"

Türkiye'nin kurulan masalara mahkum olmayacak kadar büyük bir ülke olduğunu dile getiren Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak ekonomik milliyetçiliği son derece önemsiyoruz. Ekonomik milliyetçilik, 'yerli malı yurdun malı', herkes ona inşallah sahip çıkmalı. Türkiye bu masalara mahkum olmayacak kadar büyük bir ülkedir. Türkiye, iki ittifaka mahkum olmayacak kadar da büyük bir ülkedir. Siyasi partiler arasında işbirliği ve güç birliği her zaman yapılır. Ama unutmayın ki gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi milletimiz ile yurttaşlarımız ile kurmaya devam edecek" dedi.

"Gerçek masa milletimizin masasıdır"

Gerçek masanın milletin masası olduğunu dile getiren Sarıgül, "Gerçek masayı bayrağımıza bağlı, toprağımıza bağlı, inançlara saygılı, ulusal birlikten hiçbir zaman ödün vermeyen, milyonlarca yurttaşımız ile kuracağız. Gerçek masa milletimizin masasıdır. Gerçek masa halkımız ve vatandaşımızın sofrasındaki beyaz peynirin, zeytinin, yumurtanın masasıdır. Gerçek masa yıl sonunu, ay sonunu getiremeyen emeklilerimizin gülmesinin masasıdır. Gerçek masa 5 milyon EYT'lilerimizin sıkıntılarını nasıl çözeceğiz; o masadır. İnşallah seçim takvimi açıklanır açıklanmaz Türkiye'de daha çok masalar kurulur ve o masalar inşallah hayırdan yana masalar olur" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ofsayta düşmüştür
Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ofsayta düşmüştür
Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ofsayta düşmüştür
Mustafa Sarıgül: Muhalefet partileri ofsayta düşmüştür

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Kaynak: İHA

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