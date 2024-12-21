Mustafa Şen: Türkiye Bir İlkedir ve Ahlakın En Büyük İlkesidir - Son Dakika
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Politika

Mustafa Şen: Türkiye Bir İlkedir ve Ahlakın En Büyük İlkesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Türkiye sadece bir ülke değil, Türkiye bir ilkedir, ahlakın en büyük ilkesidir.

21.12.2024 19:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Türkiye sadece bir ülke değil, Türkiye bir ilkedir, ahlakın en büyük ilkesidir." dedi.

Şen, Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Iğdır 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın güçlü birliğinin Türkiye'nin kalkınmasını, güçlenmesini ve yükselmesini sağladığını söyledi.

Muhalefetin güçlü, büyük ve tam bağımsız bir Türkiye gibi derdi olmadığına işaret eden Şen, şöyle konuştu:

"Biz bunu dediğimizde bu neyinize yetmiyor diyorlar. Türkiye sadece bir ülke değil, Türkiye bir ilkedir, ahlakın en büyük ilkesidir. Bakın Suriye'de gördük, Cumhurbaşkanım söyledi; 'Bana oy da kaybettirse kardeşlerimi buradan göndermeyeceğim, onurlu, gönüllü ve güvenli bir dönüş hazırlandığında gidecekler.' Bu en büyük ahlaklı bir ilkeydi. Türkiye en büyük ilkedir, en büyük ülküdür, adalet ülküsüdür, hakkaniyet, bağımsızlık ülküsüdür, bu ülküden vazgeçmeyeceğiz. Bütün bunlar için güçlü teşkilatlar, büyük kardeşlikler, birlik ve beraberlikler gerekir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise Türkiye'deki her vatandaşın aynı kıymete sahip olduğunu belirtti.

"Bizim için siyasetin ahlakı, siyasetin kendisinden önce gelir"

Madak, Iğdır'ın, bereketli topraklarında yaşayanların kutlu davanın hasbi taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün bu salonda bir kez daha görüyoruz ki AK Parti teşkilatlarımız kökleri maziye, dalları atiye uzanan bir çınar gibidir. Iğdır'ımızda da bu ulu çınar dimdik ayakta ve her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Bizim için siyasetin ahlakı, siyasetin kendisinden önce gelir. Partimizin kurucusu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin kuruluş sürecinde söylediği bir cümle hala hafızamızda bütün sıcaklığıyla yer almaktadır. Şöyle demişlerdi 'Siyaseti kapalı kapılar ardında yapılan, ikircikli, kahvede ayrı kendi aramızda ayrı bir iş olarak gören anlayışların uzağında, milletle beraber, şeffaf ve açık yapacağız. Kendi aramızda ne konuşuyorsak millete gittiğimizde de aynı şeyleri konuşacağız.' Hamdolsun bu ahlaki ilke 23 yıldır şiarımız oldu."

Salonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı olarak takip edildi.

Tek listeyle girilen seçimde Ali Kemal Ayaz partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye AK Parti MYK Üyesi Ahmet Arslan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Şen, AK Parti, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Şen: Türkiye Bir İlkedir ve Ahlakın En Büyük İlkesidir - Son Dakika

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