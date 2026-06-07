Mustafapaşa'da Ara Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Mustafapaşa'da Ara Seçim Heyecanı

07.06.2026 08:47
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Ürgüp'ün Mustafapaşa beldesinde, belediye başkanı ve meclis üyeleri için ara seçim yapıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Beldedeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2 bin 62 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Belediye başkanlığı için 12 siyasi parti adayı ile bir bağımsız adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

"Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Merkez Sağ Parti, Bağımsız İlker Tura."

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Belediye, Yaşam, Son Dakika

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