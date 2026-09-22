Mutabakata göre Venezuela'nın 4 milyar dolarlık 31 ton altını Fed'e taşınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mutabakata göre Venezuela'nın 4 milyar dolarlık 31 ton altını Fed'e taşınacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FT'ye göre Venezuela mutabakatında, 2018'den beri İngiltere'de dondurulan 4 milyar dolarlık 31 ton altın Fed'in New York kasalarına taşınacak. Yönetim bunları satamayacak; kredi teminatı olacak, deprem inşası ve enflasyonla mücadelede kullanılacak.

Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında sağlanan ve sona yaklaşan yeni bir mutabakat kapsamında, ülkenin 2018 yılından bu yana İngiltere'de dondurulmuş halde tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York'taki kasalarına transfer edilecek.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'nin askeri operasyonuyla kaçırılmasının ardından ülkede yaşanan yönetim değişikliğinin yankıları sürerken, Financial Times (FT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündemine taşıdı. FT'nin haberine göre Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında sağlanan ve sona yaklaşan yeni bir mutabakat kapsamında ülkenin 2018 yılından bu yana İngiltere'de dondurulmuş halde tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altınının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York'taki kasalarına transfer edileceği bildirildi. Altınların hukuki kontrol yetkisinin yeni Venezuela yönetimine geçeceği, ancak anlaşma şartları gereği Caracas'ın bu altınları satamayacağı aktarıldı. Rezervlerin, yalnızca uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak krediler için teminat olarak kullanılabileceği ifade edildi. 31 ton altının teminat gösterilmesiyle sağlanacak uluslararası finansmanın ise Haziran ayında ülkede meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından yürütülecek yeniden inşa çalışmalarında ve kronikleşen enflasyon kriziyle mücadelede kullanılmasının planlandığına dikkat çekildi.

İngiltere, Venezuela'nın altın varlıklarını dondurmuştu

Venezuela'nın altın rezervi krizi, 2018 yılında gerçekleştirilen ve sonuçları tartışmalara neden olan Venezuela devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak vermişti. İngiltere yönetimi, o dönemki tartışmalı seçimi kazanan Nicolas Maduro'yu meşru devlet başkanı olarak tanımayı reddederek Venezuela'nın altın varlıklarını Maduro yönetimine teslim etmemişti. Venezuela Merkez Bankası'nın Londra'da tuttuğu altınların kontrolü konusunda taraflar arasında İngiliz mahkemelerinde uzun süren bir hukuki mücadele başlamıştı. Söz konusu rezervler, Nicolas Maduro'nun Ocak ayında ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı olan Delcy Rodriguez'in İngiltere Kralı Charles'a yaptığı diplomatik çağrılara rağmen Caracas yönetiminin erişimine açılmamıştı.

Hollanda, altınlarını İngiltere'ye taşımıştı

Hollanda Merkez Bankası, ABD ve Kanada'da bulunan 86 ton altın rezervini Mart ve Ağustos aylarında İngiltere'ye taşımıştı. Yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altının dünyanın en kolay alınıp satılabilen altınları arasında olduğu belirterek Londra'daki rezervlerin muhtemel bir kriz durumunda daha hızlı kullanılabileceği ifade edilmişti.

Kaynak: İHA
İngiltereVenezuelaNew YorkPolitikaEkonomiDepremFinansDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
13:22
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti İşte yerleştiği ülke
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:30:39. #7.13#
SON DAKİKA: Mutabakata göre Venezuela'nın 4 milyar dolarlık 31 ton altını Fed'e taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement