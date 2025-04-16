Nadine Heredia Brezilya'da Sığınma Talep Etti - Son Dakika
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Politika

Nadine Heredia Brezilya'da Sığınma Talep Etti

Nadine Heredia Brezilya\'da Sığınma Talep Etti

Peru'nun eski first lady'si Nadine Heredia, yolsuzluk cezası sonrası Brezilya'da sığınma istedi.

16.04.2025 20:33
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Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Peru'nun eski Devlet Başkanı Ollanta Humala'nın eşi Nadine Heredia'nın Peru'da hapis cezasına çarptırılmasının ardından diplomatik sığınma talebiyle Brezilya'ya geldiğini açıkladı.

Peru'nun eski Devlet Başkanı Ollanta Humala'nın eşi Nadine Heredia, Peru'daki yolsuzluk soruşturmasında hapis cezasına çarptırılmasının ardından diplomatik sığınma talebiyle Brezilya'ya geldi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Heredia'nın diplomatik sığınma talebiyle başkent Brasilia'da olduğunu doğruladı. Heredia'nın avukatı Marco Aurelio de Carvalho, müvekkelinin günün ilerleyen saatlerinde Sao Paulo'ya gideceğini aktardı.

Peru'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında dün Humala ve Heredia'yı şu anda Novonor olarak bilinen Odebrecht adlı Brezilya merkezli inşaat şirketinden rüşvet aldıkları gerekçesiyle 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Heredia'nın üç çocuğundan biriyle birlikte yerel saatle 04.00 civarında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümeti tarafından gönderilen bir uçakla Brasilia'ya doğru yola çıktığı aktarıldı.

Peru Dışişleri Bakanlığı, iki hükümet arasındaki görüşmelerin ardından Peru hükümetinin Heredia ve oğluna Brezilya'ya güvenli seyahat izni verdiğini duyurdu.

Odebrecht soruşturmasında 4 devlet başkanı yargılandı

Peru'da Odebrecht inşaat şirketi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 78 yaşındaki eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Aynı soruşturmada yargılanan eski Devlet Başkanı Alan Garcia, 2019'da aynı şirkete rüşvet karşılığında ihale vermekle suçlanmış ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Garcia, polisin evine yaptığı baskın sırasında kendisini başından vurarak intihar etmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Peru'nun eski devlet başkanları 86 yaşındaki Pedro Pablo Kuczynski ve 62 yaşındaki Humala da Odebrecht inşaat şirketi davasında soruşturmaya dahil edilmişti.

Latin Amerika'nın en büyük yolsuzluk skandallarından birinin merkezinde yer alan inşaat şirketi, 2016'da rüşvet suçlamalarını kabul etmesinin ardından ismini "Novonor" olarak değiştirmişti. - BRASILIA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nadine Heredia Brezilya'da Sığınma Talep Etti - Son Dakika

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