Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
05.02.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, süresiz nafaka uygulamasını sona erdirecek yeni bir düzenleme için Meclis hazırlıklarını tamamlıyor; yapılacak düzenlemeyle evlilik süresine göre nafakaya sınır getirilmesi ve mağduriyetler için sosyal destek sağlanması planlanıyor.

Türkiye'de uzun yıllardır tartışma konusu olan nafaka sorunu için yeni bir adım atılıyor. Boşanmanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen nafaka ödemeye devam eden binlerce kişi bulunduğuna dikkat çeken AK Parti, süresiz nafaka uygulamasının yol açtığı mağduriyetleri gidermek amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırlığında...

DÜZENLEME TBMM'YE SUNULACAK

AK Parti kurmaylarının çalışmasında sona yaklaşıldığı, hazırlanan düzenlemenin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı öğrenildi. Çalışmanın temel hedefinin, boşanma davalarının uzun sürmesi ve süresiz nafakanın taraflar arasında yarattığı sosyal ve ekonomik sorunları azaltmak olduğu ifade ediliyor.

NAFAKAYA SÜRE SINIRI GELİYOR

Hazırlanan taslağa göre nafaka uygulamasında evlilik süresi esas alınacak. Buna göre;

  • 3 yıl evli kalanlara 5 yıl,
  • 5 yıl evli kalanlara 7 yıl,
  • 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor.

Bu sürenin sonunda nafaka yükümlülüğü sona erecek.

MAĞDURİYETLER İÇİN SOSYAL DESTEK

Nafakanın sona ermesiyle birlikte maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar için sosyal yardım mekanizmalarının devreye alınması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Böylece nafaka kesildiğinde oluşabilecek mağduriyetlerin devlet destekleriyle giderilmesi amaçlanıyor.

BOŞANMA DAVALARI İÇİN YENİ ADIMLAR

Çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında bulunuyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Kısa süreli evliliklerde uzun yıllar nafaka ödenmesinin taraflar arasında ciddi bir nefret ve çatışma ortamı oluşturduğu vurgulanıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Düzenleme hazırlanırken akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin de alınacağı, bu görüşler doğrultusunda taslağa son şeklinin verileceği belirtildi. Çalışmanın Aile Hukuku'na ilişkin kapsamlı bir reform paketi içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

ERDOĞAN DA REFORM SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda aile hukukunda yeni reformların yolda olduğunu duyurmuştu. Erdoğan, boşanma ve nafaka süreçleri başta olmak üzere aile mahkemelerinin yapısında önemli değişiklikler planlandığını ifade etmişti.

Politika, Güncel, Hukuk, Aile, Son Dakika

Son Dakika Politika Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İRFAN KARASU İRFAN KARASU:
    Ben ayrı değilim evliyim ve ayrılmak gibi bir niyetim yok ama ayrılanlara acıyorum neymiş efendim evlendik ayrıldık sen bir ömür bana bakacaksın bu adalet mi bu evlilik kararı beraber aldık niye ben sana bakıyorum bir ömür boyu 78 1 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu Mevlüt Sarioğlu:
    Her iki taraf anlaşarak boşandıysa kadın evlenirken mahir olarak belirlediklerini aldıysa evlendikten sonra kazanılan malı kendine düşeni aldıysa daha neden yıllarca haraç keser gibi para alsınki 63 0 Yanıtla
  • Kadir Ay Kadir Ay:
    10 yıldan fazla kalanlara ödül sıfır nafaka 61 2 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Bu durumda + 2 formülü geliyor yani Mantıklı olmuş. Mevcut sistem çok saçmaydı adam ömür boyunca nafaka ödüyor du.. Bunu kötü amaçla kullanlar bile duydum 38 1 Yanıtla
  • Murat Gürsen Murat Gürsen:
    Şahtık Şahbaz olduk. 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı
Talisca kararını yönetime iletti İmzayı atıyor Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’a indi Yaptığı olay oldu Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:14
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:49
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:11:31. #7.11#
SON DAKİKA: Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.