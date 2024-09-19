Nasrallah: İsrail'in Saldırıları Savaş İlanıdır - Son Dakika
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Politika

Nasrallah: İsrail'in Saldırıları Savaş İlanıdır

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in telsiz cihazlarına yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

19.09.2024 19:50
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Amaç telsiz cihazları taşıyan binlerce kişiyi öldürmekti. Bu terörist eylemler Lübnan halkına ve ülkenin egemenliğine karşı bir eylemdir. Bu bir savaş ilanıdır" dedi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin patlatılmasının ardından İsrail ile yaşanan gerginlik tırmanırken Hizbullah lideri Hasan Nasrallah açıklamalarda bulundu. Kendisini bu konuşmaya iten şeyin son 2 günde yaşanan olaylar olduğunu belirten Nasrallah, 1 yıla yakın zamandır devam eden çatışmalara ilişkin analiz ve raporlarını 7 Ekim'de sunmayı planladığını, ancak 48 saat içinde yaşananların "bu mesajı gerektirdiğini" kaydetti. Nasrallah, "Son birkaç gündür yaşanan krizin iyi yanlarından biri de ülke genelinde yaşanan dayanışma ve birlikteliktir" dedi.

"İsrail aynı anda 4 bin kişiyi ve çevresindekileri öldürmeye çalıştı"

İsrail'in koordineli saldırılar düzenleyerek tüm kısıtlamaları ve kırmızı çizgileri aştığını vurgulayan Nasrallah, "Saldırıların bazıları hastanelerde, eczanelerde, pazar yerlerinde, dükkanlarda, hatta konutlarda, özel araçlarda ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivilin bulunduğu kamuya açık yollarda gerçekleşti" şeklinde konuştu.

İsrail'in 4 binden fazla çağrı cihazının kullanımda olduğunu bildiği için saldırıya bu cihazları hedef alarak başladığını söyleyen Nasrallah, "Bu cihazlar bağışlandığında İsrail aynı anda 4 bin kişiyi ve çevresindekileri öldürmeye çalıştı. Aynı saldırı ikinci gün de tekrarlandı ve amaç telsiz cihazları taşıyan binlerce kişiyi öldürmekti" ifadelerini kullandı.

Nasrallah saldırıları "terörist bir eylem" ve "katliam" olarak nitelendirdi. Bu saldırıların Lübnan halkına ve ülkenin egemenliğine karşı bir eylem olduğunu belirten Nasrallah, bunun bir savaş ilanı olduğunu kaydetti.

"Bu sert, eşi benzeri görülmemiş darbe bizi dize getirmedi ve getirmeyecek"

Ellerindeki çağrı cihazlarının birçoğunun kullanım dışı olduğunu, kapatıldığını ya da saklandığını söyleyen Nasrallah, İsrail'in kasten binlerce Lübnanlıyı birkaç dakika içinde öldürmek istediğini ifade etti. Hizbullah'ın çeşitli senaryoları inceleyen bir dizi soruşturma komitesi oluşturduğunu bildiren Nasrallah, "Herhangi bir sonuca varmadan tüm ayrıntılar belirlenecek" dedi.

Telsizlere düzenlenen saldırıların büyük bir güvenlik darbesi olduğunu açıklayan Nasrallah, "İsrail, ABD ve diğer teknoloji süper güçleri tarafından desteklendiği için teknolojik üstünlüğe sahip, bunun farkındayız. Ne kadar büyük ya da güçlü olursa olsun bu darbe bizi yıkamaz. ve sizi inançla ve güvenle temin ederim ki, bu sert, eşi benzeri görülmemiş darbe bizi dize getirmedi ve getirmeyecek" diye konuştu.

Sonuçları ve olasılıkları ne olursa olsun Lübnan'daki direnişin Gazze'yi desteklemekten vazgeçmeyeceğini belirten Nasrallah, İsrail'in kuzeyinde yerlerinden edilen sakinleri bölgelerine geri gönderemeyeceklerini söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erene kadar Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki operasyonlara devam edeceğini vurgulayan Nasrallah, "Lübnan'daki direniş Gazze'deki, Batı Şeria'daki ve tüm mağdurlardaki direnişi desteklemekten vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Saldırılar bizi daha kararlı, daha sağlam ve daha inatçı hale getirdi"

Üst düzey Hizbullah yetkililerinin patlayan çağrı cihazlarının modellerini taşımadıklarını söyleyen Nasrallah, "Saldırılar komuta, kontrol ya da altyapıyı etkilemedi. Sizi temin ederim ki altyapımıza dokunulmadı" dedi.

Saldırıların Hizbullah'ın inancını, kanaatini ve hazırlığını sarsmadığını vurgulayan Nasrallah, "Aksine, bu bizi daha kararlı, daha sağlam ve daha inatçı hale getirdi. Eğer İsrail'in amacı Hizbullah'ı Gazze'de yaşananlardan ayırmaksa, bu başarısız oldu. Amaç Lübnanlıların arasına nifak sokmaksa bu da engellendi" şeklinde konuştu. Nasrallah durumu sakinleştirmenin tek yolunun İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurması olduğunu vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a girme ihtimalinin Hizbullah için tarihi bir fırsat olacağını söyleyen Nasrallah, "Bunun hiç şüphesiz vahim sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in sınırda bir tampon bölge oluşturma planlarının "tuzak" olacağını kaydeden Nasrallah, son iki gündeki saldırıların "adil bir cezayla" yanıtlanacağını ve savaşın en hassas ve kesin aşamasına girdiğini vurguladı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nasrallah: İsrail'in Saldırıları Savaş İlanıdır - Son Dakika

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