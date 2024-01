NATO Askeri Komite Başkanı: NATO\'nun savaş yetenekleriyle ilgili bir dönüşüme ihtiyacı var

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, kamu ve özel aktörlere savaş dahil her şeyin her an olabileceği bir döneme hazırlanmaları çağrısında bulunarak, "NATO'nun savaş yetenekleriyle ilgili bir dönüşüme ihtiyacı var" dedi.

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın temsil ettiği toplantının açılış konuşmasını NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer yaptı. Bauer, "Onlarca yılın en tehlikeli dünyasıyla karşı karşıyayız. NATO toplu savunmada yeni bir döneme girmiştir. Birlikte, 1 milyar insanımızın ve 31 ülkenin güvenliğinden çok daha fazlasını, özgürlük ve demokrasiyi savunuyoruz. Bugünkü tartışmalar ilk olarak Temmuz 2023'te Vilnius Zirvesi'nde kabul edilen Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma planlarına odaklanacak. Bunlar NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana sahip olduğu en kapsamlı savunma planlarıdır. NATO ve ulusal savunma planları daha önce hiç bu kadar yakından bağlantılı olmamıştı. Bu, silahlı kuvvetlerimizi önümüzdeki on yıllar boyunca şekillendirecek. Müttefikler artık bu yeni savunma planlarının uygulanabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için aktif olarak çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"NATO'nun savaş yetenekleriyle ilgili bir dönüşüme ihtiyacı var"

NATO'nun askeri açıdan, kolektif savunma açısından olmak istediği yere ulaşması için atılacak daha birçok adım olduğunu Oramiral Bauer, "Ancak özgürlüğün sorumluluğu yalnızca üniformalıların omuzlarında değil. Kamu ve özel sektör aktörlerinin, her şeyin planlanabilir, öngörülebilir, kontrol edilebilir ve verimlilik odaklı olduğu bir dönemden, her an her şeyin olabileceği bir döneme geçiş için düşünce yapılarını değiştirmelerine ihtiyacımız var. Beklenmeyeni beklememiz gereken bir çağdayız. Gelecekte tam etkili olabilmek için NATO'nun savaş yetenekleriyle ilgili bir dönüşüme ihtiyacı var. NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (SACT) liderliğindeki bugünkü oturumun ana gündemi bu olacak. Bunun için de kamu-özel iş birliği esas olacak" dedi.

Bauer, "Bugünkü son oturumda Ukraynalı ortaklarımızdan son gelişmeleri dinleyeceğiz ve Ukrayna'ya devam eden desteğimizi yeniden teyit ederken mevcut durumu ele alacağız. Bu savaş hiçbir zaman Rusya'ya yönelik ne Ukrayna'dan ne de NATO'dan gelen gerçek bir güvenlik tehdidiyle alakalı olmadı. Bu savaş, Rusya'nın dünyadaki herhangi bir fiziksel silahtan çok daha güçlü bir şey olan demokrasiden korkmasıyla ilgili. Eğer Ukrayna'daki insanlar demokratik haklara sahip olabiliyorsa, o zaman Rusya'daki insanlar da yakında bu haklara sahip olmak isteyecektir. Bu savaşın asıl amacı budur. Bugün Rusya'nın 3 gün süreceğini sandığı savaşın 693'üncü günü. Ukrayn'ya bundan sonraki her gün desteğimiz sürecek. Çünkü bu savaşın sonucu dünyanın geleceğini belirleyecek" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL