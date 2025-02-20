''Asla izin vermeyiz'' diyen Rusya'ya NATO'dan yanıt: Tartışmasız bir gerçek - Son Dakika
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Politika

''Asla izin vermeyiz'' diyen Rusya'ya NATO'dan yanıt: Tartışmasız bir gerçek

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Riyad'daki Ukrayna zirvesinde ''NATO kuvvetlerinin AB bayrağı ile Ukrayna'ya konuşlandırılmasına asla izin vermeyeceğiz.'' diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yanıt NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldi. Rutte, ''Avrupa'nın Ukrayna'da barışın tesisi konusunda kritik bir rol oynayacağı tartışmasız bir gerçektir.'' dedi.

20.02.2025 19:30
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Avrupa'nın Ukrayna'da barışın tesisi konusunda kritik bir rol oynayacağı tartışmasız bir gerçektir. Bu konuda ABD yönetimiyle her düzeyde yakın temas halindeyiz" dedi.

LAVROV'A NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN YANIT

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Slovakya'da Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Rutte ve Pellegrini, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rutte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Ukrayna zirvesinde yaptığı, "NATO kuvvetlerinin AB bayrağı ile Ukrayna'ya konuşlandırılmasına asla izin vermeyeceğiz." açıklamasına yanıt verdi.

'Asla izin vermeyiz' diyen Rusya'ya NATO'dan yanıt: Tartışmasız bir gerçek
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

"AVRUPA, UKRAYNA'DA BARIŞIN TESİSİ KONUSUNDA KRİTİK ROL OYNAYACAK"

Rutte şunları söyledi: "Bundan 11 yıl önce Rusya, Kırım'ı işgal etti. Üç yıl önce de Putin topyekun işgal başlattı. Her şeyin birkaç gün içerisinde biteceğini düşünüyordu. Fakat Ukrayna'nın direncini hafife aldı. Aynı zamanda müttefiklerin kararlılığını da hafife aldı. Ukrayna sadece bizim müttefikimiz değil, aynı zamanda Slovakya'nın komşusu. Hepimiz, Ukrayna'ya yönelik dehşet verici saldırganlığın sona erdiğini görmek istiyoruz ve ulaşılan her türden anlaşmanın kalıcı bir barış getirmesi hayati önem taşıyor.

Ayrıca Rusya'nın bir daha tek bir kilometrekare dahi olsa Ukrayna toprağını almaya kalkışmaması gerekiyor. Bu da güçlü güvenlik garantilerini gerekli kılıyor ve NATO müttefikleri de aktif bir şekilde bunun neler gerektireceği konusunu tartışıyor. Hala kararlaştırılması gereken çok mesele var, lakin Avrupa'nın Ukrayna'da barışın tesisi konusunda kritik bir rol oynayacağı tartışmasız bir gerçektir. Bu konuda ABD yönetimiyle her düzeyde yakın temas halindeyiz. ve hepimiz, Ukrayna'da kalıcı bir barışın gerekli olduğu konusunda hemfikiriz."

Rutte, "Aynı zamanda Ukrayna'nın elini güçlendirmeye devam etmemiz gerekiyor. Böylece müzakere masasına güçlü bir konumda gelebilirler. İttifak olarak Washington Zirvesi'nde verdiğimiz taahhütleri gerçekleştiriyoruz. Finansal taahhüdü aşmış durumdayız ve geçtiğimiz yıl 50 milyar eurodan fazla güvenlik yardımı sağladık" ifadelerini kullandı.

\'\'Asla izin vermeyiz\'\' diyen Rusya\'ya NATO\'dan yanıt: Tartışmasız bir gerçek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ''Asla izin vermeyiz'' diyen Rusya'ya NATO'dan yanıt: Tartışmasız bir gerçek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Nafi aydoğan:
    AB Ukrayna'ya yanlış yaptı ukraynanın bu saatten sonra Rusya'yla birleşmesi lazım 83 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Putin Kurnaz Adam Oyun Oynamaya Gelmez 73 4 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    ukraynayı haritadan silerler şakası bile korkunç nato haaaa 64 3 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ben olsam bende istemem NATO' da Amerika'da Rusya için büyük bir tehdit haklı adamlar 64 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    rusyaya asla kafa tutamazsınız boyunuzun olcusunu alırsınız 44 7 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    putin haklı adamın dibine amerikan silahları sokacaklar. kabul etmez tabiki en son ukraynayı rusya topraklarına katar 35 0 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Ozaman Stratejikmen NATO kuvetlerinin AB bayrağı ile Ermenstana konuşlandırılmasına da asla izin vermemeniz gerek. Dayın Lavrov ;) 19 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Rusyayı kahraman görüp sanki puding kurtarıcı gibi gösteren insanlar aslında şunu bilmeli Rusya menfaati için abd ve İsrail'e daha tehlikeli 9 6 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Dünyadaki çoğu büyük devleti kurup atayan ve yönlendiren ve batıran ibrahim oğullarıdır sadece içerisindeki halkları tam anlamıyla manipüle edememiştir fakat minik devletlerini kurabildilerse bunda başarılı oluyorlar demektir düşünün binlerce yıllık emek ve neredeyse stratejik olarak çoğu savaş onların varlığı ve egemenliği içindir ve Tanrının minik sevimli seçilmiş kullarıdır Tanrı diğer insanları ibrahim oğullarına nasıl davrandığına göre hesaba çekecektir ama izin vermeyeceğiz :) 1 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Rusya Ukrayna’ya nükleer atacak Avrupa birliği bakacak Amerika şok olacak 0 1 Yanıtla
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