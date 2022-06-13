Stoltenberg : "Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halindeyiz" - Son Dakika
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Stoltenberg : "Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halindeyiz"

13.06.2022 16:50
Stoltenberg : "Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halindeyiz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade ederek,...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.

(İHA)

YORUMLAR
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Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız Stoltenberg: Türkiye'nin endişeleri de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşrudur' NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşrudur'
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Stoltenberg : 'Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halindeyiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stoltenberg : "Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halindeyiz" - Son Dakika
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