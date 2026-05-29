NATO, Romanya'nın Yanında

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile gerçekleştirdiği görüşmede, NATO'nun "üye ülke topraklarının her karışını savunmaya hazır" olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'ya ait bir İHA'nın Romanya'nın Galati şehrindeki bir apartmana isabet etmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rutte, NATO üyesi Romanya'nın Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüştüğünü belirterek, "Kendisine NATO'nun Romanya ile mutlak dayanışma içinde olduğunu temin ettim ve olayda yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi ilettim. NATO'nun müttefik ülke topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu teyit ettim. İHA'lar da dahil olmak üzere her türlü tehdide karşı caydırma ve savunma hazırlığımızı geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Rutte, "Rusya'nın pervasız davranışı hepimiz için bir tehlikedir. Ukrayna genelinde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ediyorlar. Dün gece bir kez daha gösterdi ki yasa dışı saldırgan savaşlarının sonuçları sınırda bitmiyor. Rusya'nın savaşı sona ermeli, aynı şekilde Rusya'nın sivillerin güvenliğini hiçe sayması da sona ermeli. Biz de kendi tarafımızdan ülke içinde caydırıcılık ve savunma gücümüzü güçlendirmeye ve Rusya'nın saldırganlığına karşı savunma yapan Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BRÜKSEL