NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları başladı - Son Dakika
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları başladı

14.10.2022 00:57
NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları Belçika'nın başkenti Brüksel'deki karargahta başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, oturumların öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Stoltenberg ve Austin'in basın toplantısının ardından NATO Nükleer Planlama Grubu Savunma Bakanları oturumu yapıldı.

Oturumun sona ermesinin ardından üye ülkelerin savunma bakanları Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı'na katıldı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in de yer aldığı toplantının açılış konuşmasını yaptı. Stoltenberg, bu çalışma oturumunda NATO'nun savunma ve caydırıcılık yetenekleri ile Ukrayna'daki savaşın müttefik ülkelerin güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendireceklerini ifade etti. Üretimi arttıracak ve sanayi alt yapısını güçlendirecek önlemleri de görüşeceklerini belirten Stoltenberg, "Böylece Ukrayna, egemen ve bağımsız bir ulus olması için ihtiyacı olan şeye sahip olacak" dedi. NATO müttefiklerinin birlikte Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduğunu yineleyen Stoltenberg, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna topraklarını yasadışı ilhakını açıkça kınayan güçlü mesajını memnuniyetle karşıladığını söyledi. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumları başladı - Son Dakika

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