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Politika

NATO Toplantısında Güvenlik Vurgusu

NATO Toplantısında Güvenlik Vurgusu

Kasapoğlu, NATO PA toplantısında bölgesel istikrar ve hibrit tehditlerle mücadelenin önemini belirtti.

28.11.2024 11:11
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 22-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 70. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Yıllık Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Karadeniz, Akdeniz ve Batı Balkanlar'da istikrarı artırma yönündeki çabalarımız, NATO'nun güney kanadının ve global barışın güvenliği için hayati önem taşıyor" dedi.

AK Parti'li Kasapoğlu, 70. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Kanada'nın Montréal kentinden Türkiye'ye döndü. Türk heyetinin yüksek katılım gösterdiği görüşmelere katılan Türk Delegasyonu üyesi Dr. Mehmet Kasapoğlu, toplantı dönüşünde yaptığı açıklamada, "NATO üyesi ve ortak ülkelerden gelen 260'dan fazla parlamenterle birlikte küresel güvenlik tehditlerini ele aldık ve ittifakın geleceğine yönelik önemli görüşmelerde bulunduk" dedi

Toplantıda, NATO'nun dönüşüm süreci, otoriter rejimlere karşı dayanıklılığın artırılması, NATO'nun savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, küresel çatışmalar, Batı Balkanlar ve Karadeniz'deki güvenlik tehditleri ve savunma teknolojilerinde yenilikler gibi konuların öncelikli olarak ele alındığını belirten Dr.Kasapoğlu, "Türkiye, NATO'nun bölgesel ve küresel etkinliği açısından vazgeçilmez bir aktörüdür. Karadeniz, Akdeniz ve Batı Balkanlar'da istikrarı artırma yönündeki çabalarımız, NATO'nun güney kanadının ve global barışın güvenliği için hayati önem taşıyor" dedi.

"Hibrit tehditlere karşı ittifaka katkıda bulunuyoruz"

Dr. Kasapoğlu, son yıllarda şekil değiştiren saldırı biçimlerine yönelik olarak "Hibrit tehditlere karşı mücadelede ön saflardayız. Siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik manipülasyon gibi modern tehditlerle başa çıkmak için hem ulusal düzeyde güçlü mekanizmalar geliştiriyor hem de müttefiklerimizle iş birliğini derinleştiriyoruz" dedi. Kasapoğlu ayrıca Türkiye'nin savunma bütçesini barış adına optimum kullandığını ifade ederken, "Yapay zeka ve ileri teknolojilere yaptığımız yatırımlarla ittifakın teknolojik üstünlüğüne katkıda bulunuyoruz" dedi.

" Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır"

Gazze'de yaşanan soykırım ve Ukrayna- Rusya savaşına da dikkat çeken Kasapoğlu, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda. İsrail'in saldırganlığı, Gazze'deki sivillerin karşı karşıya olduğu ağır şartları gölgede bırakmamalıdır. İsrail, açlık ve yoksulluğu kontrollü bir şekilde sivillere karşı bir silah olarak kullanmaktadır. Coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyada istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı aktif bir şekilde mücadele ediyoruz. Müttefiklerimizle iş birliğimizi güçlendirerek güvenliği ve istikrarı sağlama çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni NATO PA Başkanı olarak seçilen Portekizli Marcos Perestrello'yu tebrik eden Dr. Mehmet Kasapoğlu yeni başkan döneminde de Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik rolünü ve katkılarını güçlendirmeye kararlı olduklarını dile getirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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