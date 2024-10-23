NATO, Türkiye'nin Yanında

Politika

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır" dedi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye destek mesajı yayınladı. Rutte, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe verici. Mesajımız net: NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL