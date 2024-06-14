NATO, Ukrayna'ya silah tedarikinde daha büyük rol üstlenecek - Son Dakika
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Politika

NATO, Ukrayna'ya silah tedarikinde daha büyük rol üstlenecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonunda daha büyük bir rol üstleneceğini belirtti. Stoltenberg, bu çabaların NATO'yu çatışmanın bir tarafı yapmayacağını ancak Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı için verilen desteği artıracağını söyledi. Ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya sağladığı askeri destek ile barış çabaları arasında bir bağlantı olduğunu vurguladı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes teklifine tepki gösterdi.

14.06.2024 18:26
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonunda daha büyük rol üstleneceğini belirterek, "Bu çabalar, NATO'yu çatışmanın bir tarafı yapmaz ancak, Ukrayna'nın meşru olan kendini müdafaa hakkı için verdiğimiz desteği artıracaktır" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının kilit önemdeki gündem konularını Ukrayna'ya destek ve NATO ittifakının caydırıcılığı olduğunu söyledi. Her iki konuda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Stoltenberg, "Ukrayna konusunda, NATO'nun güvenlik desteği ve eğitimin koordinasyonuna nasıl liderlik edeceğini ortaya koyan bir plan üzerinde anlaşma sağladık. Bu, NATO liderlerinin bu çabayı temmuz ayındaki Washington Zirvesi'nde başlatmalarını mümkün kılacak" dedi.

Stoltenberg, "Bu plana, Wiesbaden'deki ABD üssünde bulunan NATO komutanlığı ve ittifakın doğu kesimindeki lojistik merkezler dahil olacak ve bunlar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı'na (SACEUR) bağlı çalışacak 3 yıldızlı bir general komutasında olacak. İttifak genelinde bu çabalara NATO üyesi ve partner ülkelerden yaklaşık 700 personelin dahil olması bekleniyor" şeklinde konuştu.

NATO'nun müttefik ülkelerdeki eğitim tesislerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimini denetleyeceğini aktaran Stoltenberg, "Bağışların planlanması ve koordinasyonu yoluyla Ukrayna'ya destek sağlayacak, ekipmanların transferi ile tamirini yönetecek. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun vadeli gelişimine destek verecek. Bu çabalar, NATO'yu çatışmanın bir tarafı yapmaz ancak, Ukrayna'nın meşru olan kendini müdafaa hakkı için verdiğimiz desteği artıracaktır" dedi.

İsviçre'de yapılacak barış zirvesinden beklentiler

İsviçre'de Ukrayna'da barış için bu hafta sonu gerçekleştirilecek zirveden beklentilerine ilişkin konuşan Stoltenberg, "Her şeyden evvel, İsviçre'deki barış zirvesini memnuniyetle karşılıyorum. Bence bu Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması için önemli bir platform. Barış planının Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından sunulan çeşitli bileşenleri de kalıcı barış için önemli" diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna'ya sağladığı askeri destek ile barış çabaları arasında bir bağlantı bulunduğunu da ifade eden Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin sağladığı destek ve aynı zamanda bugün üzerinde anlaşma sağladığımız plan, NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya sağlanan askeri desteği pekiştirecek. Bu aslında müzakerelerle ulaşılacak adil bir barış için ortaya konulan çabalara destek vermenin bir yoludur" ifadelerini kullandı.

Putin'in ateşkes teklifine tepki

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın dört bölgeden askerlerini çekmesi ve NATO'ya katılma planlarından vazgeçmesi halinde derhal ateşkes emri verip Ukrayna ile müzakerelere başlayacağını açıklamasına da yorum getirdi. NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna topraklarından askerlerini çekmesi gereken Ukrayna değildir. İşgal altındaki Ukrayna topraklarından güçlerini çekmesi gereken Rusya'dır. Bu teklif aslında Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağını veya Ukrayna'ya ait olmadığını ileri sürdükleri dört bölgeyi işgal etme hakkına sahip olduğunu düşündüğü anlamına geliyor. Bu da bu teklifin iyi niyetle yapılmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Putin'in teklifinin bir barış değil daha fazla saldırganlık ve işgal teklifi olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Bu, Rusya'nın amacının bir şekilde Ukrayna'yı kontrol etmek olduğunu ve savaşın başından bu yana amacının bu olduğunu ortaya koyuyor. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu nedenle de NATO müttefikleri, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmelidir" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO, Ukrayna'ya silah tedarikinde daha büyük rol üstlenecek - Son Dakika

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