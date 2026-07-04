NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara’da - Son Dakika
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NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara’da

04.07.2026 13:20
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ANKARA'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin program akışı paylaşıldı.

ANKARA'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin program akışı paylaşıldı.

NATO tarafından paylaşılan programa göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesi 6 Temmuz'da basın toplantısı gerçekleştirecek. NATO Zirvesi, 7 Temmuz sabahı Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forumda açılış konuşmasını yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuşma yapması bekleniyor. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu, NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini ve sanayiyi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek.

LİDERLER VE EŞLERİ YEMEKTE BULUŞACAK

Aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (İİİ/ICI) üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcileriyle bir araya gelecek. Aynı saatlerde ise Ay Yıldız Karargahı'nda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon gerçekleştirilecek. Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon ve akşam yemeği düzenlenecek. Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi Çalışma Yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Düzeyinde Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek.

AİLE I 2'NCİ GÜN

Zirvenin 2'nci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, liderleri karşılayacak, ayrı ayrı tebrik edecek. Törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi'nin Devlet ve Hükümet Başkanları Düzeyinde Toplantısı'ndan sonra 15.00'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı gerçekleştirecek. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca liderler arasında da pek çok temas ve görüşme yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara’da - Son Dakika

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