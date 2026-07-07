NATO Liderler Zirvesi kapsamında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Ankara'ya geldi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu karşıladı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen liderler - Son Dakika
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