NATO Zirvesi İçin Liderler Ankara'da

NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Ankara'ya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i taşıyan uçaklar Ankara'ya iniş yaptı. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. - ANKARA