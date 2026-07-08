NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın kalemi dikkat çekti - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın kalemi dikkat çekti

08.07.2026 14:43
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NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve SSB Başkanı Görgün tarafından incelendi. O anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada ilgi gördü.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve SSB Başkanı Haluk Görgün tarafından yakından incelendi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin basına açık bölümündeki görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki kalem ilgi odağı oldu. Zirve öncesinde salonda bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki kalemi bir süre incelediği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Kalın, Yılmaz ve Görgün'ün kalemi yakından inceleyerek kendi aralarında kısa süre sohbet ettiği, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kalemi eline alarak heyete gösterdiği görüldü. Basına açık bölümde yaşanan bu anlar salondaki gazetecilerin de dikkatini çekerken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Haluk Görgün, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Medya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ın kalemi dikkat çekti - Son Dakika

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