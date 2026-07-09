NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin Rolü vurgulandı

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Ankara'da yapılan 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığının bir kere daha anlaşıldığını belirtti.

Yaşar, il başkanlığında AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bitik'in de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Kent huzuru ve refahı için çalıştıklarını, sahada vatandaşlarla birlikte olduklarını anlatan Yaşar, "2026 yılında bugün itibarıyla 2 bin 290 yeni üyeyi partimize kazandırdık." dedi.

Yaşar, vatandaşların hangi partili olduğuna bakmaksızın taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını ifade ederek, partinin kapısının herkese açık olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığının Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinde bir kere daha anlaşıldığını belirten Yaşar, şunları söyledi:

"Türkiye sadece kendi güvenliğini değil, bölgesel barışı, adaleti ve istikrarı önceleyen güçlü bir diplomasi yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, masada sözü dinlenen, krizlerin çözümünde kilit rol üstlenen ve milli menfaatleri tavizsiz şekilde savunan bir ülke konumundadır. NATO zirvesinde gerçekleştirilen temaslar savunma sanayimizden güvenlik politikalarına, ekonomik ilişkilerden bölgesel işbirliğine kadar birçok alanda Türkiye'nin stratejik önemi bir kez daha ortaya koymuştur."

Milletvekilleri Güneş ve Tuğrul da kentteki çalışmalar ile projeleri anlattı.