NATO Zirvesi Öncesi E5 Ülkeleri Toplanıyor - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi E5 Ülkeleri Toplanıyor

23.06.2026 13:08
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Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleri, NATO Zirvesi öncesi Berlin'de toplanacak.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşan ve E5 olarak adlandırılan Avrupa ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirecek.

Avrupa ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek son yılların en önemli NATO Zirvesi öncesinde Berlin'de bir araya gelecek. Almanya Başbakanlığında yarın akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Ankara'daki NATO Zirvesine Hazırlık Toplantısında NATO Zirvesi hazırlıklarını ele alınacak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ev sahipliğindeki toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün istifasını açıklayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk katılacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Berlin'deki toplantıya video konferans yoluyla eşlik edecek.

Orta Doğu'daki son durum, Ukrayna masada olacak

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 ülkeleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin görüşmesinde Ukrayna'ya desteğin devamı noktasında atılacak adımlar, NATO Zirvesi'nde bu desteğe ilişkin gündeme getirilecek öneriler ele alınacak. Toplantıda Ukrayna'da savaşı sona erdirmek için muhtemel müzakerelerde Avrupa'yı kimin temsil edeceğine ilişkin değerlendirmelerin de yapılabileceği belirtiliyor. Toplantıda ayrıca İran Savaşı ve müzakereleri bağlamındaki son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Berlin'de yapılacak hazırlık toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Berlin'deki toplantıda İngiltere, Polonya-Ukrayna ayrıntısı

Toplantı, İngiltere Başbakanı Starmer'in istifası sonrası Avrupalı ortaklarıyla ilk buluşması olmasının yanı sıra Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrocki'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 2023'te verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal"ın geri alınması sonrası iki ülke arasında yaşanan gelişmelerin ardından yapılacak ilk toplantı olması açısından da önem taşıyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de yaptığı açıklamada toplantının NATO Zirvesi hazırlıklarının bir parçası olduğunu ve planlandığı gibi gerçekleşebileceğini varsaydıklarını söyledi. Kornelius, İngiltere Başbakanı Starmer'ın katılımının hala planlandığını da belirtti.

E5 platformu Ukrayna'ya destek için kuruldu

E5 platformu, Avrupa ülkeleri arasında savunma işbirliğini güçlendirmek ve Rusya ile savaşta Ukrayna'ya destek konusunda işbirliğini koordine etmek amacıyla 2024 yılında kurulmuştu. E5 olarak adlandırılan platform Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşuyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

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