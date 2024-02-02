Nebi Hatipoğlu, Özgür Özel\'e cevap verdi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında, önceki günlerde kendisini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Eskişehir'de katıldığı Aday Tanıtım Toplantısı'nda, İYİ Parti'den istifa ederek, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçen AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nu eleştirmişti. Nebi Hatipoğlu ise Özgür Özel'in eleştirilerine ilk olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap vermişti. Hatipoğlu, dün akşam ulusal bir televizyon kanalında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olurken, kendisine yöneltilen eleştiri sorularına yeniden cevap verdi. Hatipoğlu, televizyon programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı ;
"Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Eskişehir'de adaylar arasında gayet centilmen bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Ben tüm adayları teker teker kutladım. Ancak adaylığımın açıklandığı günden bu yana rakip partilerin genel başkanları
ile mücadele etmekteyim. Biz büyüdükçe, çoğaldıkça genel başkanlar düzeyinde sataşmalara ve hatta hakaretlere maruz kalıyoruz. Rakipler kazanacağımızı görünce bizi polemiklerin içine çekmeye uğraşıyorlar. Ancak bu durumu Eskişehirliler de çok iyi görüyor. CHP Genel Başkanına şöyle bir hatırlatma yapmayı uygun buluyorum. Hafta sonu elini öptüğü mevcut belediye başkanı, 'CHP'ye geçen dönektir' dedikten sonra 2009 yılında 3'üncü defa belediye başkanı seçildiği DSP'den, 2011 yılında CHP'ye geçmişti. Hem de DSP'den kaçmak için ne numaralar çekerek. Tarih unutmaz. Böyle meseleleri çok gündeme getirmek istemem ama Tepebaşı Belediye başkanımız Sayın Ahmet Ataç, DSP'den belediye başkanı seçilmişti. 2011 yılında partisinden istifa ederek o da CHP'ye katıldı. Kazım Kurt, bir başka örnek, o da SHP, DSP ve en son olarak CHP'de siyaset yapan bir arkadaşımız. Ne ben suçluyum ne Sayın Yılmaz Büyükerşen ne de Sayın Ataç ve Kurt suçlu. İnsan hayatının doğası bu. Bazen işler en başta düşündüğün gibi olmuyor. Şartlar değişebiliyor. Hizmet emek için bir adım atıyorsun ama bakıyorsun ki birlikte yol yürüme imkanın kalmamış. Dışlanmışsın. Ben siyasi ikbal peşinde değilim. Siyaseten benim tek amacım Eskişehir'i kalkındırmak, hemşehrilerime hizmet etmektir. Hep aynı şeyi söyledim, söylüyorum. Bu hizmeti de en iyi yapabileceğim, davet edildiğim, mücadeleme gerçekten destek veren yerdeyim. Kendimi ilk günden bu yana AK Parti'de yuvamda hissediyorum. Bir sağ partiden başka bir sağ partiye geçtim. Hala da Eskişehir milletvekiliyim. Şu anda da canla başla şehrime hizmet için yollardayım. Yani Eskişehir'in oyu Eskişehir'de kaldı. Bana verilen oylar da Eskişehir'e hizmet etmem için verildi. Zaten herkes görüyor; Eskişehir'e hizmet için en çok da çırpınan benim. Aslında bunu görmeyenler sadece troller. Şükür ki; Tüm Eskişehir bu niyetimin farkında." - ESKİŞEHİR
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