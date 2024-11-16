Necmettin Çalışkan: Öğretmen Adaylarının Mağduriyeti Giderilmeli

Politika

SAADET Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda (TBMM) yaptığı konuşmada, "Mülakatların kaldırılacağı sözü tutulmalı, öğretmen adaylarının mağduriyeti giderilmelidir" dedi.

Çalışkan, açıklamasında, "18 aydır öğretmen atamaları yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı sözlü mülakat sonuçları öğretmen adaylarında derin bir hayal kırıklığı yarattı. Seçimden önce mülakatların kaldırılacağına dair gençlere verilen sözler yerine getirilmedi. Binlerce gencimizin umutlarıyla, hayalleriyle oynanmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözlü mülakat sonuçlarını açıklamasıyla birlikte öğretmen adaylarımız büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Hele de il bazında farklı puanların verilmesi, subjektif değerlendirilmelerin olmasına neden olmuştur. Bu çerçevede bütün gençlerimiz büyük mağduriyet yaşamaktadır. Artık öğretmen adaylarının sesi duyulmalıdır, meydanlarda toplanan mağdurların sorununa bir an önce çözüm bulmalıdır. Aksi halde sorun büyüyerek devam edecektir" diye konuştu.