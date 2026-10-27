Netanyahu, Beit Shemesh\'te oy bitimine 1 saat kala megafonla Likud\'a oy istedi

Netanyahu, Beit Shemesh'te oy bitimine 1 saat kala megafonla Likud'a oy istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail Başbakanı Netanyahu, oy verme işlemi sürerken Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh'te bir AVM'de megafonla Likud'a oy istedi. Bu çağrı, oy verme işleminin bitmesine 1 saat kala yapıldı; İsrail'de oy sayımı sürüyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerde devam eden oy verme işlemi sırasında bir AVM'ye giderek eline aldığı megafonla ziyaretçilerden partisine oy vermelerini istedi.
İsrail'de genel seçimlerde oy verme işlemi devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisine oy kazandırmaya çalıştı. Netanyahu, oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentindeki bir AVM'ye gitti. Eline megafon alan Netanyahu, ziyaretçilerden partisi Likud'a oy vermelerini istedi.
Oy verme işlemi sona eren İsrail'de oy sayım işlemi devam ediyor.
Kaynak: İHA
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