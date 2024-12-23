Netanyahu'dan Gazze'de İlerleme Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Netanyahu'dan Gazze'de İlerleme Açıklaması

Netanyahu\'dan Gazze\'de İlerleme Açıklaması

Netanyahu, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde bazı ilerlemeler olduğunu belirtti.

23.12.2024 20:06
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mecliste yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'nde ateşkes için devam eden görüşmelere değinerek, "Bazı ilerlemeler var" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mecliste yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'nde ateşkes için devam eden görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, "Size dikkatle söylemek isterim ki bazı ilerlemeler var ve bu ilerlemenin üç nedeni var. Birincisi (Hamas lideri) Sinvar artık bizimle değil. Hamas, Hizbullah ve İran'ın yardıma geleceğini umuyordu ama onlar yaralarını sarıyorlar ve Hamas'ın kendisi de giderek daha fazla darbe alıyor. Yani ilerleme var. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama çaba sarf ediyoruz" dedi.

Tüm esirler evlerine dönene kadar çabaların devam edeceğini söyleyen Netanyahu, "Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz. Herkesi düşman topraklarından eve getirene kadar her şekilde, hiç ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar ile Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini iddia etti. İran'ı hedef alan Netanyahu, "Bizi yok etmekle tehdit eden İran'dan gözümüzü ayırmıyoruz. İran'ın şehirlerimizi ve ülkemizi tehdit edebilecek nükleer ve diğer silahları elde etmesini engellemeye kararlıyız" dedi.

Yemen'deki Husilerin saldırılarına da değinen Netanyahu, İsrail'in Husilere yönelik son saldırılarının "ilk olmadığını ve son da olmayacağını" belirterek, Husilerin sahip olduğu ve İsrail'e karşı kullandığı önemli varlıkların yok edildiğini söyledi.

Arap ülkeleriyle yapılan barış anlaşmalarına ilişkin Netanyahu, dört tarihi barış anlaşmasına imza atıldığını belirterek, "Şimdi size daha fazla anlaşma olacağını söylüyorum" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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