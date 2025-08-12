Netanyahu\'dan Hamas\'a Ateşkes Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail basınına yaptığı açıklamada, Hamas ile kısmi bir ateşkes-rehine anlaşması ihtimalinin "geride kaldığını" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail basınına açıklamalarda bulundu. Hamas ile kısmi bir ateşkes-rehine anlaşması ihtimalinin "geride kaldığını" belirten Netanyahu, "Her türlü girişimde bulunduk. Uzun bir yol katettik. Bizi yanlış yönlendirdiklerini anladık" ifadelerini kullandı. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tüm sağ ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını istediğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şehri'ni işgal planına karşı olduğuna yönelik çıkan haberlere dair bir soruya Netanyahu, kabine içindeki anlaşmazlıkları memnuniyetle karşıladığını ancak son sözün kendisine ait olduğunu belirtti. - TEL AVİV