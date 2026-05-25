Netanyahu'dan Lübnan'a Saldırı Talimatı

25.05.2026 22:48
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdi.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları artırması talimatını verdi. Netanyahu, yayınladığı video mesajda, "Hizbullah ile savaş halindeyiz. Sadece son birkaç hafta içinde cesur savaşçılarımız 600'den fazla Hizbullah üyesini etkisiz hale getirdi. Ancak hız kesmiyoruz. Aksine onlara gaza daha da basmaları talimatını verdim" dedi.

Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceğini yineleyen Netanyahu, "Onlara vuracağız. Bize insansız hava araçlarıyla saldırıyorlar ve bu konuda çalışan özel bir ekibimiz var. Bunu da çözeceğiz. Ancak şu anda bizden istenen şey, saldırıları yoğunlaştırmak, gücü artırmak. Onlara kararlı bir şekilde vuracağız" dedi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 151'e, yaralı sayısının ise 9 bin 571'e yükseldiği ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

