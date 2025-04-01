Netanyahu, Eli Sharvit'in atamasından vazgeçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eleştirilerin ardından eski donanma komutanı Eli Sharvit'i İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet başkanı olarak atama kararından vazgeçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, görevden alınması beklenen İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın yerine seçtiği isim eleştirilere neden oldu. Netanyahu, eleştirilerin ardından eski donanma komutanı Eli Sharvit'i Shin Bet'in başına atama kararından yaklaşık 24 saat sonra vazgeçti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun dün gece Sharvit ile atanma konusunda tekrar görüştüğü ifade edilerek, "Başbakan, Sharvit'e hizmet etme isteği için teşekkür etti. Ancak daha fazla düşündükten sonra diğer adayları değerlendireceğini bildirdi" denildi.

Kararı tepki çekti

İsrailli siyasetçiler, Eli Sharvit'in 2023'te yargı reformuna karşı düzenlenen kitlesel protestolara katıldığı gerekçesiyle Netanyahu'ya atama kararını geri çekmesi çağrısında bulundu.

Sharvit ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ı iklim ve enerji politikalarını eleştiren bir yazı kaleme almıştı. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'i Başkan Trump'tan daha iyi destekleyen hiç kimse olmadı. Eli Sharvit'in Başkan Trump ve politikaları hakkında yaptığı açıklamalar kritik bir zamanda gereksiz stres oluşturacak. İsrailli dostlarıma tavsiyem, rotayı değiştirmeleri ve daha iyi bir inceleme yapmaları" dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 adayla yaptığı derinlemesine görüşmeler sonrası Shin Bet'in başına 36 yıl boyunca İsrail Savunma Kuvvetleri'nde görev yapan eski donanma komutanı Eli Sharvit'i atama kararı aldığı belirtilmişti.

Yüksek Mahkeme, eski başkanın görevden alınma kararını dondurmuştu

İsrail Başbakanlık Ofisi, 21 Mart'ta Başbakan Netanyahu'nun Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın görevden alınmasına ilişkin teklifinin hükümet tarafından oy birliği ile kabul edildiğini açıklamıştı. Bar'ın görevinin 10 Nisan'da veya yeni bir başkan atandığında sona ereceği belirtilmişti. Ancak Yüksek Mahkeme, Bar'ın görevden alınma kararını dondurmuş, Netanyahu'nun yeni adaylarla görüşmesine izin vermişti. Barı'n görevden alınmasına yönelik itirazlar hakkında 8 Nisan'da duruşma yapılacak. Bar, Yüksek Mahkeme'nin vereceği karara kadar görevde kalmaya devam edecek.

Netanyahu'nun güven sorunu krize neden olmuştu

Daha önce yaptığı açıklamalarda 7 Ekim 2023'te yaşananlardan dolayı Bar'a güvenmediğini belirten Netanyahu, "Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta, başbakan Shin Bet başkanına tam güven duymalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Bar'ı görevden almak istediğini açıklayan Netanyahu, zaman içinde büyüyen güvensizliği karara gerekçe olarak göstermişti. - TEL AVİV