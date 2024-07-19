Netanyahu: İsrail, Filistin topraklarında işgalci değildir

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bugün açıkladığı danışma görüşünde İsrail'i Filistin topraklarında işgalci olarak tanımlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yahudi halkı, ne ebedi başkentimiz Kudüs'te ne de tarihi vatanımız olan Yahudiye ve Samiriye'de, kendi topraklarında işgalci değildir" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve bu topraklardaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü bugün açıkladı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında işgalci güç olarak tanımlanmasının ardından ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı. Filistin topraklarını reddeden Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yahudi halkı, ne ebedi başkentimiz Kudüs'te ne de tarihi vatanımız olan Yahudiye ve Samiriye'de, kendi topraklarında işgalci değildir. Lahey'deki hiçbir saçma görüş bu tarihi gerçeği ya da İsraillilerin ata yurdumuzda kendi topluluklarında yaşama yasal hakkını inkar edemez" dedi.

"Yahudiye ve Samiriye atalarımızın topraklarıdır"

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'deki adına atıfta bulunarak, "Yahudiye ve Samiriye atalarımızın topraklarıdır. 2 bin yıldır oraya geri dönmek için dua ettik. Önyargılı ve antisemit bir mahkemenin çarpıtılmış kararı bizi bir milim bile kımıldatamayacak" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV