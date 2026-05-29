Netanyahu: İsrail Litani Nehri'ni Geçti

29.05.2026 17:35
İsrail, Lübnan'da Litani Nehri'ni geçerek ilerlediğini açıkladı. Hizbullah'a saldırılar sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail kara kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyinde ilan ettiği "güvenlik bölgesinin" ötesinde ilerleyerek Litani Nehri'ni geçtiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai ile birlikte Lübnan sınırındaki birlikleri ziyaret etti. Netanyahu, Lübnan'daki faaliyetlerle ilgili üst düzey askeri komutanlardan bilgi aldı. Netanyahu yaptığı konuşmada, İsrail Savunma Kuvvetleri 36. Tümene bağlı birliklerin Litani Nehri'ni geçerek Lübnan'ın güneyindeki stratejik noktalara doğru ilerlediğini belirtti. Netanyahu, "Güçlerimiz Litani'yi geçti ve ilerledi. Beyrut'ta, Bekaa'da, tüm cephede faaliyet gösteriyoruz ve Hizbullah'a sert darbeler indiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Lübnan'da işgalini genişletiyor

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bazı bölgeleri işgal altında tutuyor. Bunların bir kısmı on yıllardır, diğer bir kısmı ise 2023-2024 savaşından beri işgal altında. İsrail son saldırıları sırasında Lübnan'ın güney topraklarında yaklaşık 10 kilometre ilerledi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

