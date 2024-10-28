Netanyahu, Mısır'ın Ateşkes Önerisini Reddetti

Politika

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır tarafından dün sunulan 2 günlük ateşkes önerisini reddettiğini yazdı.

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail, ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin müzakereleri yeniden başlatmak üzere dün bir araya gelmiş, toplantı sürerken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde 2 günlük ateşkes önerisinde bulunmuştu. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Husam Badran, Hamas'ın İsrail ile anlaşmaya "açık" olduğunu söylerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'ın 2 günlük ateşkes önerisini reddetti. İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail kabinesinin toplantısı sırasında gündeme getirilen Mısır'ın önerisi İsrailli bakanların büyük bir kısmından destek gördü. Ancak öneriye Aşırılık yanlısı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Netanyahu'nun karşı çıktığını kaydeden İsrail basını Tel Aviv yönetiminin öneriyi reddetme kararı aldığını öne sürdü. Haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iki günlük ateşkesin Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasından önce uygulanacak olması nedeniyle karşı çıktığı aktarıldı. Önerinin oylamaya sunulmadığı bildirilen haberde, önerinin "değiştirilmesi" için Mısır'a gönderildiği kaydedildi. - TEL AVİV