İsrail medyası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savaş Kabinesi Üyesi Benny Ganzt arasında yaşanan "onayı alınmamış ABD ziyareti" krizinde İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin söz konusu ziyareti organize etmemesi yönünde bilgilendirildiği, İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog'un da Gantz'ın görüşmelerinde olmayacağını duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savaş Kabinesi Üyesi Benny Ganzt arasında "onayı alınmamış ABD ziyareti" krizi yaşanıyor. İsrail medyası, Gantz'ın Başbakan Netanyahu'nun onayını almadan ABD ziyareti planlamasının ardından ikili arasında gerginlik yaşandığını duyurdu. Gantz'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'yu kızdırdığını yazan İsrail medyası, haberlerinde Netanyahu'nun "yalnızca bir başbakan var" dediğini aktardı. Gantz'ın ABD ziyaretinin ardından Londra'ya geçeceği ifade edildi.
İsrail devlet televizyonu KAN ise, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin ise söz konusu ziyareti organize etmemesi yönünde bilgilendirildiğini duyurdu. Haberde ayrıca İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog'un da ziyarette yer almayacağı belirtilirken, talimatın nereden geldiği açıklanmadı.
Gantz-Harris görüşmesi
Ülkede yeni tartışmaların fitilini ateşleyen Gantz'ın ABD ziyareti çervesinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi planlanırken, Gantz'ın ziyareti sırasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la da bir araya gelmesi planlanıyor. - TEL AVİV
Son Dakika › Politika › Netanyahu ve Gantz arasında ABD ziyareti krizi - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sivas'ta düzenlenen aday tanıtım törenine katılmak için eleştirdiği yüksek hızlı treni kullanarak seyahat etti. Karamollaoğlu, daha önce hizmet olmadığını belirttiği trenle Sivas'a giderken partililer tarafından karşılandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim afişinde, 'Ne karagül ne kırmızıgül, sadece Beyazgül' ifadeleri kullanmasına tepki gösterdi.
Başkan Böcek, ekonomik sıkıntı yaşayan halka destek olduklarını belirterek, eğitim bursu ve su fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Döşemealtı Belediye Başkan adayı Menderes Dal'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışı da yapıldı. Başkan Böcek ve Menderes Dal, hizmetlerini anlattı ve destek istedi. Ayrıca, Korkuteli'de de CHP Belediye Başkan adayı Saniye Caran'ın seçim koordinasyon merkezi açıldı.
Manisa İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi için 19 partinin ve adayının yarışacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılandı. Ziyaretlerde Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Çember-13 operasyonu kapsamında Aydın'da da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda son 4 günde 3 bin 765 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların cezaları ve aranma nedenleri de tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Türkiye ile ekonomi ve Karadeniz'de güvenliğin sağlanması gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek için yakın şekilde çalıştıklarını söyledi. Odobescu, Türkiye'nin Romanya için stratejik bir ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Karadeniz'deki mayın temizliği çalışmalarının Ukrayna'nın transit geçişine yardımcı olacağını ifade etti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Batı Avrupa'nın olmadığı bir BM Genel Kurulu gibi olduğunu belirtti. Szijjarto, ADF'nin ikili görüşmeler yapma imkanı tanıdığını ve dünyayla buluşmak için tüm dünyayı dolaşmak zorunda kalmadıklarını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın Avrupa dış politikasını olumsuz etkilediğini ve diplomasinin yeniden doğmasına yardımcı olabilecek etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Szijjarto, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin saygı ve güvene dayandığını ve ticaret hacminin rekor seviyelere ulaştığını da belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro için finansman arayışlarında olumlu gelişmeler olduğunu belirterek, 'Sözümüzdür, Mersin Metrosu tamamlanacak, Mersinlilerin hizmetine girecek' dedi. Seçer, tanıtım toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin projeleri anlattı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan 123 mahallesinde tek kadın muhtar adayı, en büyük mahalleye talip oldu. Çiğdem Özdemir, sokak hayvanları ve kadınlara öncelik verdiği projeleri ile mahalleyi yönetmeye talip.
Sizin düşünceleriniz neler ?