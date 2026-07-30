Netanyahu ve Graham'dan UCM'ye Komplo Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu ve Graham'dan UCM'ye Komplo Girişimi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu ve Graham, UCM Başsavcısı Khan hakkında taciz iddialarını tutuklama kararını geciktirmek için kullandı.

İngiltere merkezli The Middle East Eye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkındaki cinsel taciz iddialarını, Netanyahu hakkında çıkarılması planlanan tutuklama kararını geciktirmek amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtti.

İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu ay başında hayatını kaybeden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarını Khan'a komplo kurmak için kullandığı yazdı. UCM Başsavcısı hakkındaki cinsel taciz iddialarının, 2024'te Netanyahu hakkında çıkarılması planlanan tutuklama kararını geciktirmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

ABD merkezli New York Times tarafından da yayımlanan iddianın, İngiliz belgesel yapımcısı Alex Holder'ın, yaklaşık üç yıl boyunca Graham'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu ile ilişkilerini konu alan belgesel çalışması sırasında kaydettiği telefon görüşmelerine dayandığı belirtildi.

Habere göre Netanyahu ile Graham arasında 29 Ekim 2024'te gerçekleşen telefon görüşmesinde Netanyahu, UCM yargıçlarının tutuklama kararını "çok yakında" açıklayacağını belirterek, Başsavcı Khan hakkında gündeme gelen cinsel taciz iddialarının kararın ertelenmesine zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Netanyahu'nun görüşmede, "Bu konu hakkında mahkemeye başvurup, 'Tutuklama kararı vermeden önce tüm sürecin yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz' denilebilir" ifadelerini kullandığı, ardından Graham'dan bazı senatörlerin imzasıyla bir mektup göndermesini istediği belirtildi. Graham'ın da Demokrat Partili senatörleri de mektuba dahil etmeye çalışacağını söylediği kaydedildi.

Habere göre, aynı gün yapılan ikinci telefon görüşmesinde Graham, Demokrat senatörler Richard Blumenthal ve Ben Cardin'in de desteğini aldığını belirterek Netanyahu'ya "Ne söylemek istiyorsanız gönderin" dedi.

Graham'ın görüşmede şaka yaparak, "Bütün bunlar için bana ödeme yapmalısın. Bir ton şekel almalıyım" dediği öne sürüldü. Ayrıca, Netanyahu'dan Blumenthal ile Cardin'i arayarak hem bu girişime destek verdikleri hem de Suudi Arabistan-İsrail normalleşme sürecine katkıları nedeniyle teşekkür etmesini istediği aktarıldı.

"UCM, mektuba rağmen Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarttı"

Söz konusu mektubun 1 Kasım 2024'te Graham, Blumenthal ve Cardin'in imzasıyla UCM'ye gönderildiği ancak, bu durumun UCM yargıçlarının 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasını engelleyemediği ifade edildi.

Middle East Eye ayrıca Graham'ın, Khan üzerinde baskı kurulması yönündeki girişimlerde önemli rol oynadığını da aktardı. Habere göre Graham, 1 Mayıs 2024'te Khan ile yaptığı bir telefon görüşmesinde 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan savaştaki İsrailli rehinelere değindi. Graham'ın, "İsrailli yetkililer hakkında tutuklama talebinde bulunulması halinde rehineleri bizzat siz öldürmüş olursunuz, size yaptırım uygularız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Graham'ın ayrıca UCM'nin "Afrika ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimler için kurulduğunu" söylediği belirtildi.

Khan, oy birliğiyle görevden alınmıştı

UCM Taraf Devletler Meclisi, hakkında cinsel taciz soruşturması yürütülen Başsavcı Karim Khan'ın görevden alınmasına ilişkin geçtiğimiz hafta bir oylama yapmıştı. New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde yapılan özel oturumda 125 üye ülkenin 110'unun katılımıyla yapılan oylamada, 82 ülkenin azil kararının lehinde oy vermesiyle mutlak çoğunluk sağlanmış ve Khan'ın görevden alınması kararı kabul edilmişti. Oylamada, 13 ülkenin karara karşı çıktığı, 15 ülkenin ise çekimser kaldığı aktarılmıştı.

Meclisten yapılan açıklamada, Khan'ın "ciddi suistimal ve görev ihlali" gerekçesiyle görevden alındığı bildirilmişti. Kararla birlikte, UCM tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmişti.

Cinsel taciz iddiaları sonrasında görevden uzaklaştırılmıştı

UCM Başsavcısı Khan, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra, UCM'de yardımcılığını yapan ve kamuoyunda "Sarah" adıyla bilinen bir kişinin cinsel taciz suçlamalarına hedef olmuştu. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Khan, Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı. Geçtiğimiz 8 Haziran'da görevden uzaklaştırılan Khan'ın avukatları, iddiaların kanıtlarla desteklenmediğini ve sürecin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü savunmuştu.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Uluslararası, Politika, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu ve Graham'dan UCM'ye Komplo Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı’dan son durum açıklaması Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı'dan son durum açıklaması
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar
Adıyaman’da acil servis önünde baltalı dehşet Adıyaman'da acil servis önünde baltalı dehşet
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri

22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:19
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
21:04
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 22:22:57. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu ve Graham'dan UCM'ye Komplo Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.