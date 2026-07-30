Netanyahu ve Graham'dan UCM'ye Komplo Girişimi

İngiltere merkezli The Middle East Eye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkındaki cinsel taciz iddialarını, Netanyahu hakkında çıkarılması planlanan tutuklama kararını geciktirmek amacıyla kullanmaya çalıştığını belirtti.

İngiltere merkezli The Middle East Eye'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu ay başında hayatını kaybeden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan hakkında ortaya atılan cinsel taciz iddialarını Khan'a komplo kurmak için kullandığı yazdı. UCM Başsavcısı hakkındaki cinsel taciz iddialarının, 2024'te Netanyahu hakkında çıkarılması planlanan tutuklama kararını geciktirmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

ABD merkezli New York Times tarafından da yayımlanan iddianın, İngiliz belgesel yapımcısı Alex Holder'ın, yaklaşık üç yıl boyunca Graham'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu ile ilişkilerini konu alan belgesel çalışması sırasında kaydettiği telefon görüşmelerine dayandığı belirtildi.

Habere göre Netanyahu ile Graham arasında 29 Ekim 2024'te gerçekleşen telefon görüşmesinde Netanyahu, UCM yargıçlarının tutuklama kararını "çok yakında" açıklayacağını belirterek, Başsavcı Khan hakkında gündeme gelen cinsel taciz iddialarının kararın ertelenmesine zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Netanyahu'nun görüşmede, "Bu konu hakkında mahkemeye başvurup, 'Tutuklama kararı vermeden önce tüm sürecin yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz' denilebilir" ifadelerini kullandığı, ardından Graham'dan bazı senatörlerin imzasıyla bir mektup göndermesini istediği belirtildi. Graham'ın da Demokrat Partili senatörleri de mektuba dahil etmeye çalışacağını söylediği kaydedildi.

Habere göre, aynı gün yapılan ikinci telefon görüşmesinde Graham, Demokrat senatörler Richard Blumenthal ve Ben Cardin'in de desteğini aldığını belirterek Netanyahu'ya "Ne söylemek istiyorsanız gönderin" dedi.

Graham'ın görüşmede şaka yaparak, "Bütün bunlar için bana ödeme yapmalısın. Bir ton şekel almalıyım" dediği öne sürüldü. Ayrıca, Netanyahu'dan Blumenthal ile Cardin'i arayarak hem bu girişime destek verdikleri hem de Suudi Arabistan-İsrail normalleşme sürecine katkıları nedeniyle teşekkür etmesini istediği aktarıldı.

"UCM, mektuba rağmen Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarttı"

Söz konusu mektubun 1 Kasım 2024'te Graham, Blumenthal ve Cardin'in imzasıyla UCM'ye gönderildiği ancak, bu durumun UCM yargıçlarının 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasını engelleyemediği ifade edildi.

Middle East Eye ayrıca Graham'ın, Khan üzerinde baskı kurulması yönündeki girişimlerde önemli rol oynadığını da aktardı. Habere göre Graham, 1 Mayıs 2024'te Khan ile yaptığı bir telefon görüşmesinde 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan savaştaki İsrailli rehinelere değindi. Graham'ın, "İsrailli yetkililer hakkında tutuklama talebinde bulunulması halinde rehineleri bizzat siz öldürmüş olursunuz, size yaptırım uygularız" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Graham'ın ayrıca UCM'nin "Afrika ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi isimler için kurulduğunu" söylediği belirtildi.

Khan, oy birliğiyle görevden alınmıştı

UCM Taraf Devletler Meclisi, hakkında cinsel taciz soruşturması yürütülen Başsavcı Karim Khan'ın görevden alınmasına ilişkin geçtiğimiz hafta bir oylama yapmıştı. New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde yapılan özel oturumda 125 üye ülkenin 110'unun katılımıyla yapılan oylamada, 82 ülkenin azil kararının lehinde oy vermesiyle mutlak çoğunluk sağlanmış ve Khan'ın görevden alınması kararı kabul edilmişti. Oylamada, 13 ülkenin karara karşı çıktığı, 15 ülkenin ise çekimser kaldığı aktarılmıştı.

Meclisten yapılan açıklamada, Khan'ın "ciddi suistimal ve görev ihlali" gerekçesiyle görevden alındığı bildirilmişti. Kararla birlikte, UCM tarihinde ilk kez bir başsavcı azledilmişti.

Cinsel taciz iddiaları sonrasında görevden uzaklaştırılmıştı

UCM Başsavcısı Khan, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra, UCM'de yardımcılığını yapan ve kamuoyunda "Sarah" adıyla bilinen bir kişinin cinsel taciz suçlamalarına hedef olmuştu. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Khan, Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı. Geçtiğimiz 8 Haziran'da görevden uzaklaştırılan Khan'ın avukatları, iddiaların kanıtlarla desteklenmediğini ve sürecin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğünü savunmuştu.