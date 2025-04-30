Nevroz Uysal Aslan: Cezaevleri Kapatılmalı

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "S ve Y tipi cezaevleri derhal kapatılmalıdır." dedi.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, idari gözlem kurullarının verdiği "iyi hal" kararlarını eleştirdi. Aslan, "Kurulların, oluşumu, değerlendirme biçimi, puanlama sistemi, objektif kriterlerin olmamasına ilişkin birçok yapısal sorunlarının olduğunu herkes kabul ediyor." diye konuştu.

DEM Parti'li Aslan, söz konusu kurulların kaldırılmasını istedi.

S ve Y tipi cezaevlerine yönelik de eleştirilerde bulunan Aslan,"S ve Y tipi cezaevleri derhal kapatılmalıdır." ifadesini kullandı.