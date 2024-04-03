İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı - Son Dakika
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Politika

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı

İYİ Parti'den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla zabıta ekipleri, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetimler başlattı. İşyeri sahiplerine 5 Nisan 2024'e kadar tabelalarını kaldırmaları uyarısı yapıldı.

03.04.2024 17:01
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Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Rasim Arı'nın talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı. Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine bu tabelalarını 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar kaldırmaları konusunda uyarıda bulundu. Aksi takdirde işyeri sahiplerine idari para cezası uygulanarak tabelalar sökülecek.

MAZBATAYI ALAN BAŞKAN İLK ÇALIŞMASINI YAPTI

İYİ Partili Rasim Arı, Nevşehir'de yüzde 52.03 oy olarak AK Partili Mehmet Savran'ı yüzde 17.53 puan geride bıraktı. Arı, Nevşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ilk icraatı ise Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlatmak oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı

ESNAFA 5 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, işyerlerinde Arapça tabela bulunan esnaflara bu tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu. Zabıta ekipleri, 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalar hakkında işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek. Kent genelinde yer alan iş yerlerinde standartlara uymayan Arapça tabela, poster ve afişlerin kaldırılması için çalışmalar devam edecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı

Nevşehir Belediyesi, İYİ Parti, Rasim Arı, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet DURDU: Aynı denetimi İngilizce tabelalılar içinde yapmanızı beklerim. 97 65 Yanıtla uğur aksakallı: ZORUNAMI GİTTİ. 47 26 Murat Topal: Ya tutturmuşlar bi İngilizce tabela, İngilizce diliyle niye diğerlerini kıyaslıyorsun, İngilizce artık evrensel bir dil, şu cevap yazdığın cep telefonunun elektronik parça kodlaması bile İngilizce ile yapılıyor. Neymiş İngilizce için de aynısını yaptınız mı, yok yapmadılar 31 12
  • Erhan Başer: valla helal olsun başkana çok iyi 83 16 Yanıtla
  • Bu Kim: diger dilleride kapsiyormu yoksa sadece kuran dili olan arabçami? 27 49 Yanıtla Murat Soylu: Sadece okuyamayıp anlayamadığımız arapça kardeşim 9 3 Ümit Yurtsever: Kuran dili diye bir dil yok bilmiyorsan öğren arabça var 0 0 Doğrucu davut : kuran dili arapça değildir cahil kardeş kuran okusan kuranın dili olmadığını her kezin kendi dilinde okuması gerektiğini arap halkına indiği için arapça olduğunu arapçanın bir kerameti olmadığını kuranda okurdun 0 0
  • Ahmed Mehmed: Tanju Özcan'ı tek geçerim 48 11 Yanıtla
  • Emk: Helal başkan 43 11 Yanıtla
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