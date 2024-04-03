İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı

Bu Kim:

diger dilleride kapsiyormu yoksa sadece kuran dili olan arabçami?

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Murat Soylu: Sadece okuyamayıp anlayamadığımız arapça kardeşim 9 3

Ümit Yurtsever: Kuran dili diye bir dil yok bilmiyorsan öğren arabça var 0 0