Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

22.09.2022 03:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Erdoğan, Amerika Doğa Tarihi Müzesi'ndeki yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

Yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı - Son Dakika
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