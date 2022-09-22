Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri, Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.