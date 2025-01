New Orleans Saldırısı: FBI\'dan Son Açıklama

Politika

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün New Orleans kentinde pikap araçla kalabalığa dalan 42 yaşındaki saldırganın daha önce açıklananın aksine "tek başına hareket ettiğini" ve terör örgütü DEAŞ'tan esinlendiğini duyurdu. Saldırıda yaşanan can kaybı ise 14 olarak düzeltildi.

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde 42 yaşındaki saldırgan Shamsud-Din Jabbar'ın dün pikap araçla kalabalığa daldığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. FBI Terörle Mücadele Birimi'nden Christopher Raia düzenlenen basın toplantısında, saldırının "bir terör eylemi" olduğunu vurguladı. Raia, "Amacım, şu ana kadar ortaya çıkardığımız şeyler konusunda sizinle mümkün olduğunca açık olmak. Her şeyden önce şu nokta hakkında çok net olmama izin verin, bu bir terör eylemiydi. Bu önceden planlanmış ve çok kötü bir eylemdi" ifadelerini kullandı.

Dün açıklananın aksine "saldırganın tek başına hareket ettiğini" belirten Raia, "Şu anda bu saldırıda Shamsud-Din Jabbar dışında başka birinin yer aldığını düşünmüyoruz" dedi. Raia, dün ayrıca Las Vegas kentinde Donald Trump'ın otelinin önünde Tesla marka araçta meydana gelen patlamaya değinerek, "Bildiğiniz gibi Las Vegas'ta da bir FBI soruşturması var. Tüm muhtemel ipuçlarını takip ediyoruz. Ancak bu noktada New Orleans'taki saldırı ile Las Vegas'taki olay arasında kesin bir bağlantı yok" şeklinde konuştu.

Raia, New Orleans saldırganı Shamsud-Din Jabbar'ın saldırıdan saatler önce Bourbon Caddesi bölgesine 2 el yapımı patlayıcı cihaz yerleştirdiğinin güvenlik kamerası görüntülerinde görüldüğünü belirterek, "Her iki cihaz da olay yerinde güvenli hale getirildi" dedi. Raia, "Şu anda size söyleyebileceğim şey, onun yüzde 100 DEAŞ'tan esinlendiğidir. Sosyal medyayı ve daha fazla röportajını araştırıyoruz. Diğer ortaklarımızla birlikte çalışarak bu bağlantı hakkında biraz daha fazla bilgi edinmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Raia ayrıca saldırıda can kaybının 14i yaralı sayısının 35 olduğunu belirtti, daha önce açıklanan 15 ölü sayısına polisle girdiği çatışmadan ölen saldırganın da dahil edildiğini söyledi.

FBI dün "saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünmüyoruz" demişti

Öte yandan FBI Özel Ajan Yardımcısı Alethea Duncan dün gerçekleştirilen basın toplantısında, saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünmediklerini belirterek, "Jabbar'ın tek başına sorumlu olduğuna inanmıyoruz. Her ipucunu takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Jabbar'ın saldırıdan saatler önce sosyal medyaya terör örgütü DEAŞ'tan esinlendiğini gösteren videolar yüklediğini ifade etmişti.

Las Vegas'ta Tesla araçta patlama meydana gelmişti

ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın dün Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletindeki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'ta patlama meydana gelmişti. Araçtaki 37 yaşındaki sürücü Matthew Livelsberger ölmüş, ayrıca 7 kişi de yaralanmıştı. Araçta önce yangın çıktığı, daha sonra patlama meydana geldiği belirtilmişti.

"Patlama Tesla'dan değil, araçtaki havai fişek ya da bombadan kaynaklı"

Tesla'nın sahibi ABD'li milyarder Elon Musk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Patlamanın kiralık Cybertruck'ın kasasında taşınan büyük miktardaki havai fişek ve/veya bombadan kaynaklandığını, aracın kendisiyle bir ilgisinin bulunmadığını teyit ettik. Hem bu Cybertruck hem de New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç Turo'dan kiralandı. Belki de bir şekilde bağlantılıdırlar" ifadelerini kullanmıştı. - LOUISIANA