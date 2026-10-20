Niculescu hükümeti Romanya'da 280 oyla güvenoyu alarak krizi sona erdirdi - Son Dakika
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Niculescu hükümeti Romanya'da 280 oyla güvenoyu alarak krizi sona erdirdi

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Romanya'da yaklaşık altı aydır süren siyasi kriz, parlamentonun Luca Niculescu liderliğindeki hükümete 280 kabul ve 58 ret oyuyla güvenoyu vermesiyle çözüldü. Niculescu ve kabinesi bugün Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda yemin ederek göreve başlayacak.

Yaklaşık altı aydır süren siyasi kriz nedeniyle hükümet kurulamayan Romanya'da parlamento, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümete güvenoyu verdi.

Romanya'da yaklaşık altı aydır süren siyasi kriz çözüldü. Parlamento, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümete güvenoyu verdi. Niculescu hükümeti, parlamentoda yapılan güven oylamasında 280 "kabul" ve 58 "ret" oyuyla güvenoyu aldı. 464 sandalyeli parlamentonun iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda toplam 338 geçerli oy kullanıldı. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 233 oya ihtiyaç duyuluyordu.

Niculescu, oylamanın ardından parlamentoda yaptığı açıklamada, yeni hükümetin kurulmasının ülkede altı ay devam eden siyasi krizin ardından önemli bir an olduğunu söyledi. Niculescu, "Derhal çalışmaya başlıyoruz. Bu akşam ilk Bakanlar Kurulu toplantımızı düzenleyeceğiz. Romanya'nın artık bekleyecek vakti kalmadı" dedi.

Niculescu ve kabine üyeleri, bugün Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda düzenlenecek törenle yemin ederek resmen göreve başlayacak.

Bolojan hükümeti mayıs ayında düşmüştü

Romanya'da Ilie Bolojan liderliğindeki koalisyon hükümeti, parlamentodaki en güçlü parti konumundaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) hükümetten ayrılmasının ardından mayıs ayında güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendiği üç farklı isim de parlamentoda çoğunluğu sağlayamamış ve Cumhurbaşkanı, siyasi partilerle görüşmelerin ardından bağımsız diplomat Niculescu'yu dördüncü başbakan adayı olarak belirlemişti.

Ülkedeki siyasi krizin kökleri, 2024'te cumhurbaşkanlığı seçiminin iptali ile başlayan siyasi kutuplaşmaya uzanıyor.

24 Kasım 2024'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aşırı sağcı ve Rusya yanlısı olarak bilinen Calin Georgescu beklenmedik bir şekilde birinci olmuş, fakat Anayasa Mahkemesi seçimleri, seçimlerdeki usulsüzlükler ve dış müdahaleye ilişkin istihbarat raporlarına dayanarak iptal etmişti.

Yenilenen seçimin ikinci turunda cumhurbaşkanlığı seçimlerini AB yanlısı Nicusor Dan kazanmış fakat yaşananlar, seçimlerin ve devlet kurumlarının güvenilirliğinin sorgulanmasına yol açmıştı.

Kaynak: İHA
PolitikaRomanyaBükreşDünyaSon Dakika

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