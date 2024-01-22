Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ziyaretlere Başladı

Ak Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyaretlerine başladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeniden aday gösterilmesinin ardından ilk ziyaretini Niğde Şehitliği'ne yaptı. Niğde Şehitliği'nde; AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, şehit aileleri, sivil tolum kuruluşları ile birlikte şehitler için dua eden Başkan Özdemir, ardından 2015 yılında vefat eden babası Emin Özdemir'in kabrini de ziyaret ederek dua etti. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini de hızlandırdı. Öncelikli olarak Niğde Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Ömer Demir ve şehit yakınları ile bir araya gelen Başkan Özdemir burada yaptığı konuşmada; "Vatan savunmasında ve terörle mücadelede canlarını hiç sayarak şehadetlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin emanetlerinin, ailelerinin, yakınlarının her isteği bizim baş tacımızdır" dedi. Belediye Başkanı Özdemir, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanını da ortak oldu. Başkan Özdemir, Memnune Türken Altuncu İlkokulunda karne alan öğrencilere mangala oyunu hediye etti. Başkan Emrah Özdemir; Kitreliler Derneği'ni de ziyaret ederek Dernek Başkanı Hacı Ali Yavuz, dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Kitrelilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Özdemir, her kesimin görüşlerini alarak Niğde'yi ortak akılla yönetmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Özdemir, daha sonra Niğde Sağırlar Derneği ile Sağırlar Spor Kulübü'nü de ziyaret ederek dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; ziyaretlerine devam edeceklerini belirterek, Niğde'yi her yönüyle geliştirmeye gayret göstereceklerini ifade etti. Başkan Özdemir; "Vatandaş bizden hizmet bekliyor. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden toplumumuzun her kesimi ile bir araya gelmeye, onların fikir, düşünce, eleştiri ve taleplerini almaya devam edeceğiz. Bu güzel şehrimizi ortak akılla yönetmeyi sürdüreceğiz. Niğde'yi en güzel noktalara taşımak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Niğde'yi devasa projelerle hak ettiği noktaya taşımak için vatandaşlarımızla el ele gönül gönle vererek, bu şehri Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu. - NİĞDE