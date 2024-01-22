 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ziyaretlere Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ziyaretlere Başladı

Ak Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ziyaretlerine başladı. Özdemir, şehitliği ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Niğde'yi geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ziyaretlere Başladı
22.01.2024 - 12:03,
Abone Ol

Ak Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyaretlerine başladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeniden aday gösterilmesinin ardından ilk ziyaretini Niğde Şehitliği'ne yaptı. Niğde Şehitliği'nde; AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, il ve ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, şehit aileleri, sivil tolum kuruluşları ile birlikte şehitler için dua eden Başkan Özdemir, ardından 2015 yılında vefat eden babası Emin Özdemir'in kabrini de ziyaret ederek dua etti. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini de hızlandırdı. Öncelikli olarak Niğde Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Ömer Demir ve şehit yakınları ile bir araya gelen Başkan Özdemir burada yaptığı konuşmada; "Vatan savunmasında ve terörle mücadelede canlarını hiç sayarak şehadetlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin emanetlerinin, ailelerinin, yakınlarının her isteği bizim baş tacımızdır" dedi. Belediye Başkanı Özdemir, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanını da ortak oldu. Başkan Özdemir, Memnune Türken Altuncu İlkokulunda karne alan öğrencilere mangala oyunu hediye etti. Başkan Emrah Özdemir; Kitreliler Derneği'ni de ziyaret ederek Dernek Başkanı Hacı Ali Yavuz, dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Kitrelilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Özdemir, her kesimin görüşlerini alarak Niğde'yi ortak akılla yönetmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Özdemir, daha sonra Niğde Sağırlar Derneği ile Sağırlar Spor Kulübü'nü de ziyaret ederek dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; ziyaretlerine devam edeceklerini belirterek, Niğde'yi her yönüyle geliştirmeye gayret göstereceklerini ifade etti. Başkan Özdemir; "Vatandaş bizden hizmet bekliyor. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden toplumumuzun her kesimi ile bir araya gelmeye, onların fikir, düşünce, eleştiri ve taleplerini almaya devam edeceğiz. Bu güzel şehrimizi ortak akılla yönetmeyi sürdüreceğiz. Niğde'yi en güzel noktalara taşımak için dün olduğu gibi bugün ve yarın da gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Niğde'yi devasa projelerle hak ettiği noktaya taşımak için vatandaşlarımızla el ele gönül gönle vererek, bu şehri Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, AK Parti, Niğde, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ziyaretlere Başladı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:37:34. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ziyaretlere Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement