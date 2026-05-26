Özdemir: "Bayramlar, kardeşlik ve dayanışmanın en güçlü sembolüdür"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Niğdelilerin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, mesajında barış, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Bayramların kırgınlıkları unutturan, sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren manevi günler olduğunu ifade eden Özdemir, "Yardımlaşma ve paylaşma ruhunun en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzurunu yaşıyoruz. İnancımızın ve köklü geleneklerimizin en anlamlı yansımalarını taşıyan bu mübarek günler, bizleri birbirimize daha da yakınlaştırıyor" dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan acılara da değinen Özdemir, zulüm ve gözyaşının sona ermesi temennisinde bulunarak, "Dualarımızın ve kurbanlarımızın mazlum coğrafyalara umut olmasını diliyorum. Kurban Bayramı'nın tüm dünyada kalıcı barışa, adalete ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurban ibadetinin paylaşma ve dayanışmanın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Özdemir, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Özdemir mesajının sonunda, "Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı diliyor, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Evlerinize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. - NİĞDE