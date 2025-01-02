Niğde Belediye Başkanı Özdemir\'den Regaip Kandili Mesajı

Politika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdemir, rahmet, bereket ve mağfiret aylarının müjdecisi olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mesajında, üç ayların manevi güzelliklerine dikkat çeken Özdemir, Peygamber Efendimizin (S.A.V) "Allah'ım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" duasını hatırlatarak, bu ayların önemine vurgu yaptı. Regaip Kandili'nin dua ve ibadetle birlikte gönülleri arındırma, eksiklikleri gözden geçirme ve Allah'a yaklaşma fırsatı sunduğunu ifade etti. Başkan Özdemir ayrıca, Filistin'de süregelen zulüm ve haksızlıkların sona ermesi için bu mübarek gecede dua edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu gece, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak için önemli bir vesiledir. Şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet ve bereket getirmesi dileğiyle, Regaip Kandili'nizi tebrik ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun." - NİĞDE