Niğde'de AK Parti Belediye Başkan Adayı İhraç Edildi - Son Dakika
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Politika

Niğde'de AK Parti Belediye Başkan Adayı İhraç Edildi

Niğde\'de AK Parti Belediye Başkan Adayı İhraç Edildi

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen B.A'nun, jandarma komutanına sarf ettiği sözler sebebiyle ihraç süreci başladı.

24.02.2024 21:45  Güncelleme: 21:53
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Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilen B.A'nun, jandarma komutanına sarf ettiği sözler sebebiyle ihraç süreci başladı.

Hacıabdullah belediye başkanı adayı B.A geçtiğimiz günlerde belde sakinlerinin katıldığı bir toplantıda konuşma yapmış ve konuşması sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanmıştı.

B.A'nin konuşması sırasında jandarma komutanına küfür ettiği programın ardından AK Parti Niğde İl Başkanlığı, disiplin soruşturması başlattı.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B.A.'un, İstanbul'da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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