Niğde Valisi ve AK Parti Milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanı\'nı ziyaret etti

Politika

Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Niğde'nin turizmi için yapılacak projelerin ele alındığı ziyarette Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılacak projelere destek vereceklerini söyledi.

Niğde Valisi Cahit Çelik ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek, ilimize kazandırılacak arkeoloji müzesi yapımını, devam eden ve yapılacak olan kütüphanelerimizi, turizm noktasında Niğde'mizi konuştuk. Sayın bakanımıza nazik kabulleri, ilimize gösterdiği ilgi ve alakaları için şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Niğde turizminin gelişmesi adına önemli bir girişimde bulunduklarını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u, Niğde Valimiz Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanımız Mustafa Özdemir ile birlikte ziyaret ettik. Bolkar Dağları Maden Yaylası'nın Turizm Merkezi ilan edilmesi ve Niğde'mizde yeni açılacak müzelerimiz için vermiş olduğu destek ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İlimizin sanayi, tarım, gençlik ve spor projelerinin yanında turizminin de gelişmesi için bugün bir girişimde bulunduk" ifadelerini kullandı. - NİĞDE