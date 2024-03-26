Nihat Zeybekci Gölhisar'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Politika

Nihat Zeybekci Gölhisar'da esnaf ziyaretinde bulundu

Nihat Zeybekci Gölhisar\'da esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Burdur'un Gölhisar ilçesinde seçim çalışması çerçevesinde esnaf ile bir araya geldi ve AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sertbaş'a destek çağrısında bulundu.

26.03.2024 18:58  Güncelleme: 19:03
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Burdur'un Gölhisar ilçesinde seçim çalışması çerçevesinde esnaf ile bir araya geldi, AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sertbaş'a destek çağrında bulundu.

Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları çerçevesinde Burdur'un Gölhisar ilçesine geldi. Burada vatandaşlar ile birlikte öğle namazını eda eden Zeybekci, daha sonra Gölhisar Belediyesi AK Parti Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş ve partililer ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Belediye binasını da ziyaret eden Zeybekci burada denk geldiği Ali Özeren ve Arzu Erkan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Esnaf ziyaretinin ardından Çeşme Meydan'ında açıklamada bulunan Zeybekci, "Bugün komşumuz Burdur'un Gölhisar ilçesindeyiz. Çok değerli Belediye Başkanımız kardeşimiz İbrahim Bey ile beraber esnaflarımızı ziyaret etti hemşehrilerimiz ile bir araya gelip hasbihal ettik. Gerçek Belediyecilik kampanyamızın güzel bir gününü geçirdik burada. Başkanımız 5 yıllık bir hizmet dönemi ile eserleri ile konuşan bir kardeşimiz. Şu anda zaten içerisinde bulunduğumuz yerlerde belediyemizin hizmetleri. Bundan sonra da durmak yok yola devam inşallah. Gölhisar bizim Burdur'umuzun en önemli ilçelerinden, en zengin ilçelerinden, en hareketli ticaretin de bölgenin de merkezi olan ilçelerinden bir tanesi, onun için son derece önemli. Bizde lafla peynir gemisi yürümüyor. Bizde gerçek belediyecilik var. Biz üç altın kural ile belediyecilik yapıyoruz. Bir söz söyledik mi asla yalan söylemiyoruz, iki söz verdik mi canımız pahasına tutuyoruz, üç emanete ihanet etmiyoruz, ettirmiyoruz. Onun için ben başkanıma yeni döneminde tekrar başarılar diliyorum. 31 Mart inşallah Gölhisar'da AK hizmet belediyeciliğinin yeniden durmak yok yola devam dediği bir gün olacak" diyerek Belediye Başkan Adayı İbrahim Sertbaş'a destek çağrısında bulundu.

Ziyaretlerin ardından Nihat Zeybekci Gölhisar'dan ayrıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nihat Zeybekci Gölhisar'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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