Nikki Haley, başkanlık adaylığından çekildi ve Trump'a destek vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Nikki Haley, başkanlık adaylığından çekildi ve Trump'a destek vereceğini açıkladı

ABD'de başkanlık adaylığından çekilen Nikki Haley, eski rakibi Donald Trump'ı destekleyeceğini duyurdu. Haley, Trump'ın politikalarını eleştirse de Biden'ın felaket olduğunu belirterek Trump'a oy vereceğini söyledi.

23.05.2024 13:36
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ABD'de başkanlık adaylığından çekilen Nikki Haley, rakibi Donald Trump'a destek vereceğini duyurdu.

ABD'de mart ayında başkanlık yarışından çekilen ülkenin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ve Donald Trump'ın eski rakibi Nikki Haley, seçimde destek vereceği adayı açıkladı. Haley, seçim kampanyası sırasında sert eleştirilerde bulunduğu Trump'ı destekleyeceğini duyurdu.

Washington'daki Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Haley, "Müttefiklerimizi destekleyecek ve düşmanlarımızdan hesap soracak, artık bahaneye yer bırakmadan sınırları koruyacak, kapitalizmi ve özgürlüğü destekleyecek, daha fazla değil az borca ihtiyacımız olduğunu anlayacak bir başkana öncelik veriyorum. Trump, bu politikalarda mükemmel değildi. Bunu birçok kez açıkça belirttim. Ancak Biden bir felaket oldu. Bu nedenle Trump'a oy vereceğim" dedi. Haley, Trump'ın kendisine oy veren ve desteklemeye devam eden milyonlarca kişiye ulaşmasının akıllıca olacağını söyledi.

"İnandığım şeylerden vazgeçmeyeceğim"

Nikki Haley, 6 Mart'ta Charleston kentinde düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Haley, "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi. ABD'lilerin seslerini duyurmalarını istediğimi söylemiştim. Bunu yaptım. Pişman değilim. Artık aday olmayacak olsam da inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.

Güney c'nın eski Valisi Haley, Trump'ın başkan olduğu dönemde BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı. ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin, Başkan Joe Biden ve Trump arasındaki 2020 yarışının bir tekrarı olması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nikki Haley, başkanlık adaylığından çekildi ve Trump'a destek vereceğini açıkladı - Son Dakika

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