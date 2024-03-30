Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, FSM\'de halkı selamladı

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart Yerel Seçimlerine saatler kala, FSM'de yürüyüş düzenleyerek halkı selamladı.
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, seçimden bir gün önce hem partililerle hem de vatandaşlarla FSM'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde buluştu. Coşku içindeki gruba seslenen Şadi Özdemir, önce, seçim sürecinde büyük emek harcayan örgüt üyelerine teşekkür etti. Şadi Özdemir, " Bu süreçte17 ilçemizde de örgütümüz çok iyi çalıştı. Herkese emeği için çok teşekkür ederim" dedi.
Herkesi sandığına sahip çıkmaya çağıran Şadi Özdemir, "Nilüfer'de bazı şeyler değişmez, insan hakları değişmez, özgürlükler değişmez. Burası Cumhuriyetçi bir kent. Nilüfer'in bu özelliklerini korumak için herkes emek verdi. 31 Mart günü de size büyük görev düşüyor. Yarın da hepimize düşen sandıkları korumak. Herkes oy attığı sandığı terketmesin. Oylar sayılıp tutanaklar tutulana kadar sandıkların başında durun, bunu kendinize görev edinin. İnanıyorum ki yarın Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni de alacağız ve altı oklu bayrağımızı Büyükşehir'de de dikeceğiz" diye konuştu.
Şadi Özdemir, konuşmanın ardından, Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan coşkulu kalabalıkla birlikte FSM'den Podyumpark'a yürüdü. Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş boyunca çevredeki vatandaşlar da alkışlarla Şadi Özdemir'e destek verdi.
PodyumPark'ta da bando eşliğinde gezen Şadi Özdemir, 31 Mart'tan sonra Nilüfer'in daha çok gülümseyeceğini söyleyerek katılan herkese teşekkür etti. - BURSA
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de düzenlediği mitingde, seçim öncesi yapılan karalamalara tepki göstererek, Ankara'da farkın ne kadar olacağının tartışıldığını belirtti. Yavaş, ayrıca terörle ilişkilendirilen sahte afişlerin asıldığını ve İstiklal Marşı'ndan gurur duyduklarını vurguladı. Adayların eline, beline, diline sahip olmayan belediye başkanlarını sandığa gömeceklerini ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. Otobüsler, raylı sistem araçları ve yolcu gemileri seferlere erken başlayacak.
Edirne İl Seçim Kurulu, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına seçim malzemelerini içeren torbaları teslim etti. Torbaların içinde oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama karton, sandık seçmen listesi ve görme engelli oy kullanma şablonu bulunuyor.
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